Lauljatar Carine Jessica: mängu-armastus võib palju rohkem ausam olla

Carine Jessica Kostla on aktiivselt tegev täna nii muusika, näitlemise, meedia ja turunduse tööde valdkonnas. Uurisime, kuidas ta erinevate ülesannete vahel end nii mänguliselt jaotada suudab. «Elus on väga kiireid perioode ja siis jälle mitte nii kiireid. Möödunud aasta sügis oli tõesti eriti intensiivne: osalesin kõigele lisaks ka muusikalis «Nunnad hoos» ja muuhulgas läksin Tartu Ülikooli teist magistrikraadi tegema. Nüüd on arusaadavatel põhjustel kogu tegevus küll taas distantsil...kuid üldiselt saab öelda, et kõik on hea ajaplaneerimise küsimus. Võtadki end kokku ja tead, et nüüd on teatud aeg hästi kiire - on küll natuke pingutamist, kuid peagi saab nautida lahedaid töö vilju,» märkis ta.

«Kui teha palju seda, mis sulle südamest meeldib, siis see annab sulle nii palju tagasi. Samas mul on palju arenemisruumi...pean oskama endale ka puhkuse momente leidma. Nüüd töötangi selles suunas, et aegajalt endale puhkehetki lubada,» muigas ta.

Muusik jagas näpunäiteid ideaalse puhkuse teemadel. «Minu meelest on kõige parem puhkus see, kui sa ei pea mitte midagi tegema! Hea meelega jätan sellistel hetkedel igasugused nutividinad kuhugi nurka, magan palju ja ärkan ilma äratuskellata! Seejärel teen hästi pika ja aeglase brunch'i. Peale seda magan veidike edasi, loen mõnusat raamatut, jalutan ja olen hiljem mõnusas seltskonnas. See on selline mõnus mitte midagi tegemise aeg,» avaldas ta.

«Hetkel ma niipea veel sellist puhkust ei näe. Võime töötada küll distantsilt, kuid kuna mu igapäevane töö hõlmab meediaturunduse ülesandeid ja kõik ju teame, et meedia teatavasti ei maga! Lisaks sellele, mu ellu on tulnud nii palju põnevaid uusi väljakutseid ja päevakava on hästi tihe. Hea asi on see, et ringi liikumist on minimaalselt ja selle arvelt hoiab nii palju aega kokku,» lisas Carine Jessica.

Muusik avaldas hiljuti uue singli koos muusikavideoga, mis kannab pealkirja «Mängu-armastus». Loo autoriteks on Carine Jessica, Mathei Florea ning Taavi Paomets. «Taavi Paometsaga tutvusin kaheksa aastat tagasi, kui osalesime mõlemad ühes Vanemuise muusikalis. Meist said head sõbrad! Meil on tore ühine tutvusringkond, kuhu kuulub mitmeid ägedaid loomeinimesi - kirjutame koos muusikat, käime esinemas või toimetame ühiselt toredate projektide kallal. Taavi on nii minu kui Mathei hea sõber - nii mõtlesimegi, et palume selle loo puhul Taavi käest produtseerimise osas abi,» avaldas ta.

«Kui olin esialgsed laulusõnad valmis kirjutanud, siis Taavi õpetas meile väga ägedat laulukirjutamise meetodit. Ta soovitas meil puhtale paberile üles märkida sõnu või emotsioone, mis meil selle looga seostuvad. Saime kolme peale kokku kolmkümmend lauset ja hakkasime markeriga üle tõmbama ebaolulisi - nii kujunesid välja loo lõplikud sõnad! See oli minu jaoks esimene ja väga huvitav taoline kogemus, tegemist oli ägeda protsessiga. Taavi õppis seda meetodit laulukirjutajalt, kes tegutseb täna Uus-Meremaal,» sõnas laulja.

«Äge on üksteiselt midagi õppida ja seeläbi inspiratsiooni saada. Mul pole absoluutselt kade meel sellist teistmoodi meetodit ka teistele jagada. Eriti siin väikeses Eestis, kus me peame üksteist toetama,» lisas muusik.

Carine Jessica lisas, miks uue laulu pealkirjaks on just «Mängu-armastus». «See sõnapaar tuli mulle ühe situatsiooni järgselt täiesti juhuslikult pähe. Võib öelda, et see ketras lausa terve päev! Järgmisel varahommikul hakkasin laulusõnu paberile panema. Minu peamine sõnum või mõte keerleb selle ümber, et mängu-armastus võib vahel palju rohkem aus olla, kui ükski «päris-armastus» seda kunagi olnud on,» sõnas ta.