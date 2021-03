Elmari muusikauudised

Pitsa laul sündis Elmari intervjuu ajal

Kollektiiv Pitsa tuli kokku kõigest mõned kuud tagasi ja juba jõudis ansambel, mille moodustavad kohver, Reket ja boipepperoni, oma esimese täispika albumini. Mehed käisid külas raadio Elmar hommikuprogrammis «Ärka, kaunis maa!». Bändil ilmus album nimega «calzone». Digitaalselt ning füüsiliselt ainult LP formaadis ning limiteeritud koguses. Eriliseks teeb vinüüli see, et see näeb välja nagu päris gurmeepitsa ja on esimene Eestis pressitud piltvinüül ehk picture disc. Trio pesamunale boipepperonile meeldib albumi pealt lugu «Trühvlid», tegemist on lihtsalt väga ilusa looga. See valmis sel samal päeval, kui kohver ja Reket eelmisel korral Elmaris käisid. Boipepperonil oli koroonakahtlus ja seetõttu pidi ise koju jääma. Just sel samal päeval kirjutas ta kaheksa tunniga antud loo valmis. Tubli töö!





Koit Toome langes kurikaelte ohvriks

Eesti Laulu finalist Koit Toome sai korraliku ehmatuse. Neljapäeval avanes Facebookis kentsakas vaatepilt, kui armastatud laulja kontole ilmusid seksikad fotod võõrastest naistest. Mehe enda sõnul sai viirus tema kontole ligipääsu tänu tema kihlatule Kaia Triisale. Koidu sõnul jäi ta alguses ilma kõikidest kontodest, mis talle kuuluvad. «Kaia sai mingi meiliga viiruse ja kuna minu konto oli sees, siis sealt ta läks. Ühel hetkel kõik kontod olid lukus,» kirjeldas laulja oma hämmingut. Koit selgitas «Õhtu!» saates antud intervjuus, et koostööd tehakse ka veebikonstaabliga, kes on asja uurima asunud. Artisti sõnul pole ta ainus meelelahutuses tegutsev isik, kes viimasel ajal sarnase viiruse ohvriks on langenud.



Eesti Laulu finaali esinemisjärjekord on selgunud

Eesti Laulu finaalis astub 6. märtsil võistlustulle 12 artisti. Korraldajad on avaldanud ka võistluse esinemisjärjekorra. Finaalis astuvad artistid lavale järgmiselt:

1. Egert Milder: «Free Again«

2. Suured Tüdrukud: «Heaven’s Not That Far Tonight»

3. Hans Nayna: «One By One»

4. Ivo Linna, Robert Linna, Supernova: «Ma olen siin»

5. Karl Killing: «Kiss Me»

6. Uku Suviste: «The Lucky One»

7. Sissi: «Time»

8. Jüri Pootsmann: «Magus melanhoolia»

9. Redel: «Tartu»

10. Koit Toome: «We Could Have Been Beautiful»

11. Andrei Zevakin & Pluuto: «Wingman»

12. Kadri Voorand: «Energy»

Muusikavaldkonna vedajad paluvad riigilt abi

Kriisist räsitud muusikavaldkonna esindajad esitasid valitsusele ettepaneku 8 miljoni euroseks päästeplaaniks. Üheksa Eesti muusikaorganisatsiooni pöördusid valitsuse ning riigikogu rahandus- ja kultuurikomisjoni liikmete poole ettepanekutega, mis aitaksid