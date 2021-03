Elmari muusikauudised

Jaagup Tuisul ilmus uus ja romantiline singel

Noormees avaldas omakirjutatud loo nimega «Jää minuga», mille kohta on laulja öelnud, et vahetevahel juhtub nii, kus loo kirjutamiseks on vaja ainult üht head katalüsaatorit ehk vastavat tunnet. Selles loos ongi näpuotsaga fantaasiat, lusikaga enda kogemusi ja kulbiga igatsust. Loo kirjutas muusik elust enesest, paratamatust paradoksist, mille oleme tõenäoliselt kõik läbi elanud. Me mõistame inimese tähtsust alles siis kui oleme ta juba kaotanud. Valentinipäev ongi Jaagupi jaoks taaskord iga-aastane meeldetuletus, et hinnata tuleb neid väikeseid hetki, mis tunduvad esialgu ebaolulised, kuid mida tagantjärgi igatsetakse kõige rohkem. Sellest räägibki ka Jaagup Tuisu uus lugu «Jää minuga».





Ansambel Curly Strings valmistub uuele plaadile jõudvate laulude valimiseks

Muusik Eeva Talsi rääkis raadiole Elmar antud intervjuus, et ansamblil ilmub maikuus uus album, mille jaoks luuakse viimaseid päevi uusi laule. Laulja sõnul on neil bändiliikmetega kokku lepitud, et pühapäeval, 14 veebruaril kui on sõbrapäev, siis on neil materjal lukus ja nad hakkavad nende lugude vahel valima, et millised on siis ka albumi väärilised. Eeva sõnul on nad albumi lugude osas juba viimased neli aastat tööd teinud. Eeva lisas, et nad on põnevil, kuna saavad alles esimest korda albumile jõudvaid lugusid valida. Tavaliselt lähevad plaadile need laulud, mis olemas, sest valikuvõimalus on puudunud. Muusiku sõnul saab lugude valimine olema põnev ning eks näis, kas tuleb ka loomingulisi vaidlusi.



Karl-Erik Taukar asub juhtima TV3 muusikalist viktoriinisaadet

Sel kevadhooajal jõuab TV3 vaatajateni 12-osaline uus muusikaline telemäng «Suur pühapäev ». Saade toob TV3 pühapäevaõhtutesse parima meelelahutuse – lõbusas stuudiovõistluses hakkavad mõõtu võtma kaks tuntud inimestest koosnevat võistkonda, mida juhivad värvikad kaptenid. Saatesse jagub nuputamist, nalja, üllatusi ja palju head muusikat. Karl-Erik Taukari sõnul on TV3 kevadhooaja suurimas projektis saatejuhina lavale astuda kahtlemata vastutusrikas väljakutse, kuid asi on seda väärt, sest idee ja seltskond on suurepärased. Karl-Eriku arvates on viimasest saatejuhtimisest nii palju aega möödas küll, et ta tahab jälle telestuudio elektrit õhus tunda. Samuti on tal väga hea meel, et stuudioansamblina lööb kaasa ta enda bänd. Ansambli ning solistide Inga ja Eleryn Tiidu väljakutseks on just mängu muusikaliste küsimuste esitamine, millel on saates väga oluline roll.



Ivi Rausi esitleb sooloalbumit