Elmari muusikauudised

Eelmise aasta 27. novembril tuli pommuudis selle kohta, et meie legendaarne tüdrukutebänd Vanilla Ninja tuleb 2021. aastal taas kokku ning salvestab ka uue albumi. Lenna Kuurmaa kinnitas raadiole Elmar, et tüdrukutebändi uus helikandja on peaaegu valmis. Lauljatari sõnul on ta seoses Vanilla Ninja taasühinemisega saanud fännidelt palju kirju, kuid enamasti on aktiveerunud bändi välismaa fännid. Täpset kogumiku ilmumise kuupäeva ei ole veel paika pandud, kuid juba valmistutakse muusikavideode tootmiseks ja pildistamisteks, et uus album korraliku stardipaugu saaks. Lenna sõnul ei ole Vanilla Ninja värske muusika loomulikult enam täpselt samasugune kui aastate eest, sest aega on palju mööda läinud ning enamus liikmetest saanud ka emaks. Siiski olevat ansambli stiil äratuntav, kuigi see on «värskem, kaasaegsem ja uuem».