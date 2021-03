Elmari muusikauudised

24-aastase muusiku poolt välja antud laul on väga tänapäevases võtmes ja kannab nime «A Journey» tõlkes «Teekond». Laul räägib Regina unistusest olla täisajaga laulja. Teekonnast, millel hoiavad tagasi paljud kahtlused enda väärtuses ja uskumises - kas see, kes sa oled ja mis sul on, on ikka piisav? See tee pole küll lihtne, aga mõnikord peab võitlema nendest kahtlustest läbi ja laskma muusika armastusel üle võtta. Seda kõike võib näha ka uhiuues muusikavideos, kus esineb andekas ja palju auhindu võitnud tantsija Annalisa Kesküla.



Muusik Carlos Ukareda avaldas uue singli

«Eesti otsib superstaari» saatest tuntud Carlos Ukareda andis välja uue loo «Miracle». Muusika ja sõnade autor on Ukareda ise, loo produtseeris Vahur Valgmaa. Laul räägib tundest, kui armastatu alati, kõigest hoolimata ja igas olukorras ikka imelisena tundub. Heas ja halvas, rõõmus ja kurbuses. Isegi riius olles. Ka käesoleval aastal Eesti Laulu 12ne poolfinalisti hulka valitud produtsent Vahur Valgmaa sõnul oli koostöö Carlosega ladus, kuna tegemist on väga hea ja inspireeriva looga kulges produtseerimisprotsess ladusalt. Kandev roll on loos vokaalil ning Carlosel on Eestis pigem haruldane kõrge tämber ja väga hea võime oma häält kontrollida. Carlos on loo lõpptulemusega väga rahul ja on rahul, et saab uut aastat alustada uue muusikaga.



Eesti uus rockbänd Robotorr avaldas muusikavideo debüütsinglile «Armorr»

Uus lugu on tumedate varjude ning jämedate jõujoontega pala, mis räägib inimlike valikute ja eksimuste põimunud keerdkäikudest. Kõik on hästi, sest meid saadavad kaitseinglid, kes võimatu võimalikuks muudavad. «Armorri» visuaalne pool rõhutab ajastule, mil muusikakanalid saatsid televiisori kaudu meieni mürase pildikeelega grunge bände. Loo autori Sonia Ruusi sõnul läksid nad seda teed, sest teema haakub hästi Robotorri imagoga. See on ilustamata lugu eksinud hingedest pimeduses, ootamas helgemaid hetki. Robotorr on uus Eesti rock-trio, kuhu kuuluvad Simo Gavin Toode, Siim Saksniit ja Mihkel Lilleberg. Bändi iseloomustavad jõulised bassid ja trummid ning kajased kitarrid ja vokaalid. Robotorr on veetnud terve oma lähielu stuudios ja valmistunud hetkeks, mil maailm on taastunud, et jagada mootorite ülepingest tekkinud energiat juba üheskoos.



Beatrice'il ilmus uus lugu