Elmari muusikauudised

Mari Jürjens avaldas muusikafilmi

Mari Jürjens laadis YouTube’i üles 2020. aasta kontsert-dokumentaalfilmi «Õhtust hommikuni. Põlvas.», mis jälgib muusiku värsket loomingut imekaunil suveööl maalilises Põlva linnas. Mari Jürjens, kelle neljas stuudioalbum «Omaenese ilus ja veas» nägi ilmavalgust 10. oktoobril 2020, räägib filmis oma loomingulisest teekonnast, lapsepõlvest ja viimastel aastatel kirjutatud lugudest. Filmis kõlavad need samad lood, mis värskel plaadilgi. Muusiku sõnul oli tema jaoks selle filmi tegemine väga eriline kogemus, mis justkui pühitses muusika, mida ta oli neli aastat loonud. «Õhtust hommikuni. Põlvas.» on Eestis ainulaadne filmiprojekt, mida tehti rohkem kui kuus kuud ning mille valmimisele andsid oma abikäe kümned kohalikud inimesed.



Tallinn Music Week Festivalile saabus esinemistaotlusi 63-st riigist

6.–9. maini toimuvale rahvusvahelisele uue muusika ja linnakultuuri festivalile Tallinn Music Week saabus 1276 esinemisavaldust 63 riigist. Enim esinemissoove tuli Eestist, Venemaalt ja Soomest. Esinejateks kinnitatud artistid avalikustatakse järk-järgult alates veebruari teisest poolest. Festivali muusikaprogramm toimub erinevates klubides ja kontserdipaikades üle Tallinna. Võrreldes viimaste aastatega on tõusnud Lätist ja Leedust saabunud avalduste hulk, ent huvi festivali vastu püsib kõrgel tasemel ka juhtivates muusikatööstuse riikides nagu Ühendkuningriigis, Itaalias, USAs, Kanadas, Rootsis ja Jaapanis. Jätkuvalt soovivad Eesti festivalil esineda ka kaugemate maade, sealhulgas Maroko, Guatemaala ja Mehhiko muusikud.



Eesti Laulu poolfinaalid ja finaal toimuvad Saku Suurhallis

Kui varasematel aastatel on Eesti Laul kolinud Saku Suurhalli alles finaaliks, siis sel aastal toimuvad seal ka mõlemad poolfinaalid. Eesti Laul toob kõik kolm kontserti vaatajateni Saku Suurhallist, et anda kõikidele poolfinalistidele suure lava kogemus ja tagada samas nii artistide kui ka saate meeskonna turvalisus. Eesti Laulu peaprodutsent Tomi Rahula märkis, et varasemalt on olnud finaalis võimalused suuremad, sest Saku Suurhall võimaldab seda oma ruumikusega. Nüüd on neil aga täisvõimekus juba poolfinaalides. Tänavune võistlus on Rahula sõnul igas mõttes eriline, sest saatega käivad kaasas ranged turvanõuded, et hoida inimeste tervist. Kui algselt plaaniti poolfinaalid korraldada telemajas, siis pärast arutelusid leiti, et telemajas oleks poolfinaalid endaga kaasa toonud liigseid väljakutseid. Eesti Laulu poolfinaalid toimuvad 18. ja 20. veebruaril, finaal 6. märtsil.



Produstsent Ruutu Poiss avaldas debüütalbumi

Hollandi plaadifirma Wake Dream andis välja produtsendi Ruutu Poiss debüütalbumi «Palav aed». Albumi lood on salvestatud vahemikus 2012 kuni 2019, lood on sisse mänginud, salvestanud ja miksinud Jan Tomson, miksimise ja masterdamise juures oli abiks Sam IRL. Varem on Ruutu Poiss avaldanud singleid ja EP-sid.



