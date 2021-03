Elmari muusikauudised

Eesti Rahvusringhäälingu muusikatoimetajad valisid Aasta Muusikuks 2020 Mari Kalkuni

Aasta Muusiku tiitel antakse Mari Kalkunile üle 13. jaanuaril kell 19 toimuval stuudiokontserdil. Aasta muusiku tiitli pälvib muusik, kelle loomingulised saavutused on edendanud Eesti muusikakultuuri ja kes on teinud sealjuures tihedat koostööd Eesti Rahvusringhäälinguga. Mari Kalkun on esimene maailmamuusikust artist, kes selle tunnustuse pälvib. Mari Kalkuni tegevus on rahvusvahelise haardega ja ta tõuseb esile kui eesti muusika edulugu. Ta on eesti pärimusmuusika üks liidreid ja mõjukas tugisammas.

Mari Kalkuni laulud räägivad loodusest, kodust ja inimese eluteest. Tema muusika juured on eesti pärimuses, eriti on seal tunda Lõuna-Eesti olustik, kust on pärit tema esivanemad ja kus ta ka ise elab. Sageli võru keeles esinev Kalkun on oma loomingus kasutanud ka vana regilaulu. Ta on olnud kaasahaarav eestlaulja kultuurisündmustel ja esinenud solistina koos kooride ning sümfooniaorkestriga. Mari Kalkuni laulud on kõlanud ka laulu- ja tantsupeo repertuaaris.

Rahvusvahelise haardega muusik on üles astunud kontsertidega nii Euroopas, Ameerikas kui ka Jaapanis. 2018. aastal valiti Mari Kalkuni album «Ilmamõtsan» ajalehe The Guardian kriitikute poolt aasta parimate maailmamuusika albumite esikümnesse. Aastal 2020 ilmus Mari Kalkuni kuues heliplaat «Õunaaia album».



Lauljatar Ivi Rausi andis välja singli «See olengi mina»

Singel tähistab uue, muusikast tulvil aasta algust, ning annab teada peagi ilmuvast muusikaalbumist «üks-teist». «See olengi mina» muusika ja arranžeeringu on loonud Ivi Rausi. Teksti kirjutas Anneliis Kõiv, keda seob Ivi Rausiga enam kui paarikümne aastane sõprus. Kaasa teevad suurepärased Eesti jazzmuusikud: Tiit Pauluse Noore kitarristi preemia võitnud Karl M Pennar, multitalent Robert Rebane ja Eesti jazzi lipulaev, Ahto Abner, trummidel. Ivi Rausi on laulja-muusik, kes tegutseb muusikamaastikul juba aastaid. Oma karjääri jooksul on ta välja andnud viis albumit, millest kaks on omaloomingulised. «See on autobiograafiline lugu minust kui naisest, kelle elus on olnud pöördelisi hetki, sukeldumisi tundmatusse, iseenda kaotamist ja uuesti leidmist. See viib kuulaja mõnusasse prantsuse stiilis kohvikusse, kus kõlab hea muusika, voolab kvaliteetne vein ja kus kohtab kauneid inimesi, kes on tulvil elu.»



Meil käis külas Eesti Laul 2021 poolfinalist Heleza, tegi siin live esinemise ja rääkis, kuidas ta Eesti Lauluks valmistub