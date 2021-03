Roald Johannson uuest telesaatest: selles mängus on vanus kõike muud kui lihtsalt number

12. märtsi õhtul kell 20.00 alustab Kanal 2 eetris uus kaasahaarav telemäng «Kui vana ma olen?». Selles mängus on vanus kõike muud kui lihtsalt number. Võistlejatel on võimalus võita 10 000 eurot, kui nad arvavad ära kuue võhivõõra inimese vanuse. Mängu juhib teada ja tuntud saatejuht Roald Johannson.

Johannson kirjeldas raadio Elmar hommikuprogrammis uhiuue saate formaati. «See on üsna erakordne telesaade. Iga mängija alustab oma mängu 10 000 eurose krediidiga. Tänasel telemaastikul pole selliseid saateid, kus üldse raha oleks mängus. Kuid asjaolu, et kohe nii suur pott mängu pannakse, on ikka väga erakordne,» märkis ta.

«Tegelikult on mängu ülesehitus väga lihtne. Kui sa arvad kuue inimese vanuse ära, paned sellega kenasti sada protsenti täppi, siis lähed 10 000 euro võrra rikkamana koju. Väikesed «aga'd» algavad siis, kui sa peaksid eksima. Igas voorus läheb iga eksitud aastaga konkreetne summa raha maha. Esimeses voorus läheb maha 100 eurot, teises voorus 200 eurot ja see progresseerub. Mida täpsem sa mängu teises pooles oled, seda rikkamaks sa saad,» lisas saatejuht.

Johannson märkis, et tema roll on saatejuhina on olla mängijatele ja vaatajatele uudishimulik teejuht. «Eks ma olen seal kusagil vahepeal. Hoian saadet ohjes ja minu asi on mängijatele vihjeid ette öelda. Ma otseselt ei suuna mängijaid, samas ei tööta ma neile kindlasti ka vastu. Põhifookuses on mängijad ja igas mängus on meil erinev paar,» sõnas ta.

Kaasahaarav telemäng pakub osalejatele ka kerget teadmiste kontrolli. «Meil on viis vihje kategooriat. Näitame näiteks pilti kuulsusest, kes on sündinud arvatavaga samal aastal. Siis on pilt mõnest ajaloolisest sündmusest, mis on toimunud täpselt samal aastal, mil arvatav on sündinud. Lisaks on vihjeks ka sama aasta muusikapala. Hea vihjena töötab muuhulgas lähivaatluse moment, mille raames äraarvaja saab arvatavale lähemale minna ja teda uurida,» muigas ta.

«Kui ma ise saaksin saates osaleda, siis tahaksin olla äraarvaja rollis. Põhjus väga lihtne - korralik rahasumma on mängus! Need, keda ära arvatakse, raha ei saa...neile kuulub vaid au ja kuulsus,» rääkis Johannson.