Elmari muusikauudised

RITA RAY ÜLLITAS MÕRUMAGUSA SINGLI

Kohaliku soul-muusika maastiku esinumber Rita Ray naases uue nostalgiahõngulise singliga “Love Ain’t the Same”. Produktsiooni taset tõstab salvestus legendaarses Eesti Raadio I stuudios, kus 11-liikmelise keelpilliorkestri arranžeeringuid ja salvestust juhtis Rita Ray ise. 16. märtsil avaldatakse loole ka visuaal, mis on ühtlasi Rita Ray esimene muusikavideo. Tegemist on esimese singliga alates Rita Ray edukast debüütalbumist “Old Love Will Rust”. Singel on köitnud ka juba BBC Londoni huvi, teenides oma esimese rahvusvahelise raadiomängu koos eksklusiivse intervjuuga Robert Elmsi saates.



UKU HAASMA AVALIKUSTAS OMA TEISE EESTI LAULULE SAADETUD LOO

2021. aasta Eesti Laulu poolfinalist Uku Haasma avaldas oma teise singli albumilt “Kaos”. Tartu Ülikooli Viljandi Kultuuriakadeemias tudeeriv noormees tõdes, et just laulu pealkirjaga “Päriselt või?” vokaali meloodia temas teatavat laulukonkursi hõngu ja soovi kandideerima tekitaski. Tema sõnul sündis see laul tegelikult juba mitmeid aastaid tagasi kitarri kallal nokitsedes. Möödunud suvel tekkis muusikul aga idee Eesti Laulule kandideerida. Ta mõtles sahtlisse kirjutatud lugude peale ja kui meenus laul “Päriselt või?”, hakkaski mõte arenema. Tuleviku plaanidest mainis muusik, et hetkel käib kõva töö lugude kallal, mis lood lähevad uuele albumile ja millised mitte. Kogumikult on oodata mitmekülgset muusikat, mis kompab erinevate žanrite äratuntavaid tahke.



JAAN-EERIK AARDAMI TEINE SINGEL JULGUSTAB UNISTUSI TÄITMA

Muusiku teine singel “Should We Ever Stop Dreaming” sündis Jaan-Eeriku õpingute ajal Hollandis. Noormees kommenteeris, et välismaal elades võttis ta palju aega selleks, et oma edasises elus ja plaanides selgusele jõuda. Ta oli juba aastaid unistanud omaloomingule keskendumisest, ühtegi reaalset sammu astumata. Ühel järjekordsel jalutuskäigul leidis ta aga vaikse koha, kust oli hea vaade toonasele kodulinnale, ning istus siis mõnda aega vaikuses. Ja hetk hiljem oli sündinud loo esimene salm. Eelmise aasta veebruarikuus oli ta tagasi Eestis ning teiste lugude hulgas jätkas ta ka äsja avaldatud singli kallal töötamist. Ta mõistis, et kui tahta midagi elus saavutada, siis tuleb selle nimel tegutseda kohe ja praegu.



MIRJAM KITS AVALDAS VIDEOSINGLI PEALKIRJAGA “ENDALE”