Uku Suviste harjub heade uudistega: mulle jõuab see võit kohale vist alles mõne aja pärast

Eesti Laulu võitja Uku Suviste rääkis raadio Elmar saates «Eesti lugude edetabel», et taaskordse võiduga tuleb tal veel harjuda. «Nagu ka möödunud aastal, parem arusaam võidust tekib siis, kui aega on natuke mööda läinud. Just siis saab võistlusega seotud perioodile tagasi vaadata veidi üldisema pilguga. Ma kahtlustan, et see jõuab mulle kohale alles mõne aja pärast,» muigas Suviste.

«Kui nüüd päris aus olla, siis ma polegi jõudnud veel oma võitu tähistada. Samal õhtul, kui Saku Suurhallis olime, jäime Jaagupiga veel pikalt arutama ja uusi plaane tegema. Meil oli tol hetkel vaid paar päeva, et Eurovisiooni tiimile kõik vajalikud materjalid esitada. Pidime uuesti läbi mõtlema kogu esinemise kontseptsiooni, sealne lava on ju täiesti erinev. Võimalused ja piirangud - kõik on teistsugused. Kohendamist on palju,» lisas muusik.

Suviste avaldas, et tänavune Eesti Laulu konkurss möödus tema jaoks rahulikuma tähe all. «Ikka tekib võistluste ajal meeldiv närvikõdi ja pinge. Kuid iga aasta on andnud mulle kaasa head pagasit ja üksjagu kogemusi. Seetõttu saan öelda, et tundsin end tänavu Eesti Laulul juba oluliselt rahulikumalt,» rääkis ta.

Suviste tõi välja mõned lemmikud, kes talle selle aasta konkursilt enim meelde jäid. «Toon kindlasti välja Kadri Voorandi, mul on hea meel, et ta lõpetas nii hea ja ilusa tulemusega. Mulle meeldis ka Koit Toome lugu, see pala oli mulle tugevaks konkurendiks. Tooksin välja ka Sissi laulu - ka tema üle on mul väga hea meel. Neid lugusid on muidugi teisigi, iga laulu kohta on midagi rääkida...huvitavat oli nii palju sel aastal,» märkis ta.

Muusik soovib peagi avaldada ka uut loomingut. «Ilmselt suve alguses toon publikuni värske singli. Kuid vahepealsel perioodil tuleb võistlusloost «The Lucky One» välja uutlaadi versioon,» sõnas ta.

Laulja meenutas, milline on parim eestlaste poolt esitatud lugu Eurovisiooni lõppvõistlusel. «Toon välja «Kuula». See lugu ja esitus olid lihtsalt nii head! Uskumatu oli aga see, et Ott võistles eestikeelse looga, mille puhul laval polnud kellasid ega vilesid. See oli puhtalt ja südamest lauldud, ülihea vokaalse sooritusega. Ta saavutas kõrge koha ning pälvis erakordset head tagasisidet üle kogu maailma. Selle näite puhul võib öelda, et muusika võitis,» sõnas ta.