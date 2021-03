Luuletaja ja muusik EiK: sa ei saa muuta maailma, kui sa pole valmis iseennast muutma

Muusikul ja luuletajal EiK ilmus esimene ametlik vinüül «TIKS 097», mille ühe külje moodustab tema enda lugude paremik ning teise poole Luurel Varga instrumentaalid.

Kuigi nimi EiK võib tunduda paljudele väga eripärase artistinimena, on noormehe sõnul tegemist siiski tema pärisnimega. «Mu vanemad ütlevad, et Eik on vanem versioon nimest Erik. Ka mu sõbrad kutsuvad mind täna just Eik'iks,» sõnas ta.

EiK täpsustas, et viimase kolme aasta koostööd tähistav ja koondnime «TIKS 097» kandev kogumikalbum ilmus plaadifirma TIKS rekords'i alt. «Seda vinüüli poleks taolisel kujul ilmselt praegu olemas, kui aastal 2018 poleks ilmunud plaadi vanimat pala «Annahetk», sellest alanud suhtlust TIKS rekords'i inimestega ning üht Tallinn Music Weeki intervjuud, kus Luurel Vargalt küsiti naljaga pooleks, mida ta vastaks, kui tahaksin temaga koostööd teha – õnnelike juhuste jada, mis viis praegusesse hetke,» sõnas EiK.

«Mu tekstid on läinud ühiskonnakriitilisusest ja maailmavalust pigem sisekaemuslikeks. Eks mure maailma pärast on endine, kuid see on liikunud melanhoolsusest stoilisema suhtumise suunas. Mingil hetkel jõudis minuni arusaam, et sa ei saa maailma muuta, kui sa iseennast ei muuda. See võib tunduda klišee, kuid peab paika. Enesemuutus sõltub inimese enda iseloomust ja sellest, kui palju ta on valmis oma harjumusi muutma. Ellu jäävad siiski need, kes suudavad kohaneda,» lisas noormees oma loomingu arengusuuna teemadel.

EiK lisas, kuidas ta iseloomustab oma loomingu stiili. «Siin on kindlasti mingeid hiphop'i elemente, puhtast räppmuusikast triivib see üsna kaugele. On märgatavad ka teatud indie rock'i tunnused...see on rahulik muusika. Selline, mida sa kuulad kell kaheksa õhtul ja mitte kell kolm öösel kusagil festivalil. Olen selline rahulik kampsuniga räppar,» sõnas ta.

EiK õpib täna Balti Filmi- ja Meediakooli teisel kursusel. «Õpin audiovisuaalse meedia erialal. Tulevikus tahan hakata tootma lühivorme, videosid teistele ja endale. Mulle meeldib monteerimine ja nokitsemine. Ka muusika ja tekstide kirjutamisel on see mõnus ja rahustav tegevus,» märkis ta.

Lisaks Luurel Varga taustadele leiab plaadi pealt läbilõike tervest hulgast autoritest, kellega EiK oma senise karjääri jooksul lugusid valmistanud on. Kuuleb nii laulukirjutaja ja produtsendi Maris Pihlapi taustavokaale, Reketi DJ'na tuntud Lauri Tähe taustajõudu, bändide Seltskond Pargis ning Kenors trummarit Kristjan Tensot kui ka kitarristi Mattias Tirmaste panust.