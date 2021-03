Piret Krumm kaubikujuhi tööst, bändi loomisest ning kohvikupidamisest: see aasta on olnud mugavustsoonist väljas!

Näitleja Piret Krumm tunnistas raadio Elmar saates «Manna ja Lenna», et koroonakevad on tema jaoks tõeline mugavustsoonist väljumine. «Siin on juhtunud päris palju huvitavaid asju. Olen selles olukorras õppinud tundma eelkõige iseennast, kuid ka oma sõpru. On olnud küllaltki teistsugune aeg,» avaldas ta.

«Rääkides tööelust, meil on populaarne katkestuste kultuur. Vahepeal saame näitlejatööga tegeleda, siis tuleb olukorra tõttu jälle paus teha. See kõik on vägagi arusaadav. Seetõttu, olen pidanud oma käe valgeks tegema nii mõneski uues ametis,» muigas Krumm.

Näitleja avaldas, milliste lisatöödega on ta koroonaperioodil kokku puutunud. «Eelmisel kevadel, kui teatrid kinni pandi, mõtlesin ruttu läbi, kuidas vabakutselise näitlejana raha teenida. Kuidagi saatuse tahtel hakkasin Itella kaubiku juhiks. Oli kaks nädalat väga intensiivset tööd. See töö ei olnud lihtne, ma ei jõudnud ettenähtud aja sees pakke laiali vedada ja mind vallandati. See töö eeldas seda, et sul on tohutult hea logistiline taip, mina end kahe nädalaga tõestada ei suutnud,» muigas ta.

«Mingil hetkel tegin Klooga rannal ka kohvikutööd. Idee peale tulid mu ema ja tema sõbranna Svea, mina läksin neile appi. Teisisõnu, olin nende väike ori. Tegelikult olid meil tööülesanded ära jaotatud kolme peale, saime teha kõike. Kui pidada kolmekesi kohvikut, siis peadki arvestama, et oled kursis kõikide töödega - hommikul paned lauad valmis, küpsetad pirukaid, tassid tellimusi ette, suhtled klientidega. Meie kohvik asus veidike eemal ja kõik meid üles ei leidnud. Aga need, kes leidsid, olid erakordselt vahvad! Seetõttu saan öelda, et möödunud suvi oli väga vahva. Hetkel on plaan, et avame kohviku ka sel suvel. Selline roll on lahe uus avastus minu jaoks,» rääkis Krumm.

«Kogu kehtiv olukord on mu ellu toonud nii palju muudatusi. Eelkõige mõtlemises, näiteks kuidas olla ja toimetada,» mõtiskles ta.

Krumm lisas, et soovib endiselt ka näitlejatööle pühenduda. «Mul on suur soov teatrit teha! Suur lavastus VAT teatris nimega «Tallinnville» on küll hetkel pausile pandud, kuid loodetavasti peale piirangute vabastamist saame taas seda mängima hakata,» sõnas ta.