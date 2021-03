Kõik lapsemeelsed, rõõmustage! Avatud on ametlik muinasjutuportaal!

Rain Siemer on loonud muinasjutuportaali ja teist selle sarnast Eestist ei leia. Juba Vennaskond on kaunis eestikeelses laulus tunnistanud, et muinasjutud õpetavad meid. Siemer tõi aga välja, miks üldse tasub lastele muinasjutte lugeda - on seal lisaks õpetamise väljundile ka teisi kasutegureid?

«Seda teemat on isegi teadlased uurinud! Kasulikke põhjuseid on leitud päris palju ja olen muinasjuttude lugemise positiivseid külgi tunnetanud ka oma laste pealt,» sõnas Siemer.

Mees tõi välja, et juttude ette lugemine on suurepärane koosveedetud kvaliteetaeg. «Loen lastele lugusid ja samas naudin nendega koos olemist. Aga seal on muidugi teisigi häid külgi. Lapsed õpivad väga hästi läbi kuulamise - nad omandavad eneseväljendamis- ja suhtlemisoskust, emakeele kasutust, neid häid külgi on seal muidugi teisigi,» märkis ta.

«On perioode, mil loen lugusid pea iga päev. Sel ajal näen, et lapsed suhtlevad palju rohkem ja elavamalt. Lisaks sellele, nad väljendavad palju selgemalt oma sõnu, mõtteid ja ideesid,» sõnas mees.

Siemer lisas, et tänu muinasjuttudele saavad lapsed paremini aru tegudest ja nende tagajärgedest. «Nad mõistavad paremini, et kui sa midagi elus korda saadad või teed, on sel alati teatud positiivsed või negatiivsed tagajärjed,» rääkis ta.

«Kõige rohkem tunnen rõõmu muidugi koosveedetud aja üle. Need ettelugemise hetked on väga lähedased, mõnusad ja kvaliteetsed. Ma ise hindan seda poolt just kõige rohkem,» tunnistas ta.

Mees andis nõu, milliste muinasjuttude saatel uinuvad pisikesed pereliikmed kõige paremini ja rahulikumalt. «Meie lastele meeldivad klassikalised muinasjutud, näiteks «Hunt ja seitse kitsetalle», «Kolm põrsakest» ja «Punamütsike». Mina näen, et lastele meeldivad kõige rohkem loomadega seotud lood. See on huvitav tähelepanek, kehtib vähemalt minu laste puhul,» sõnas ta.

«Mul on sõpru, kes jäävad tihti unejuttu lugedes magama, mul endal pole selline asi veel õnnestunud. Meie peres on nii, et lapsed uinuvad juba unejutu ajal. Mõnele täiskasvanule võivad need lood olla veidi igavad ja nii palju kuuldud...samas lastele tunduvad need igal ettelugemisel väga põnevad, nad küsivad neid ju ikka ja jälle. Ilmselt meeldivad neile ilusate juttude positiivsed lõpud - need tekitavad une eel hea ja turvalise tunde,» lisas Siemer.

Mees lisas, et lapsed panevad suurepäraselt tähele igat pisematki detaili. «Kui sa jätad näiteks mõne rea lugemata või loed lause ette oma sõnadega, nad märkavad seda kohe,» tunnistas ta.

«Olen ka seda avastanud, et muinasjutte ette lugedes on arenenud mu enda esinemisoskus. Oma töö tõttu tean, et varasemalt oli mul avaliku esinemisega raskusi. Nüüd on hirm kadunud ja tunnen, et mu esinemised on palju paremaks läinud. Olen palju rahulikum ja kõnet pidades on tekst selgem,» rõõmustas pereisa.