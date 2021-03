Kitarrist Peter Põder pani aluse oma soolokarjäärile: tunnen, et nüüd on õige aeg

Peter Põder on muusikasõpradele teada kui suurepärane kitarrist. Ta on saatjaks olnud kümnetele Eesti muusikutele, teiste hulgas näiteks Karl-Erik Taukarile, Karl Madisele, Uku Suvistele ning Margus Vaherile. Nüüd otsustas mees, et on aeg sammud sättida oma isikliku soolokarjääri suunal.

Põder avaldas, miks ta otsustas hakata ise laulma ja muusikat kirjutama. «Selline julgus on minus juba pikemat aega olemas olnud! Tegelikult, olen kunagi kaasa teinud bändis, kus esitasime inglisekeelset rokkmuusikat - seal ma laulsin ja mängisin ka kitarri,» sõnas ta.

Mees lisas, et on valmis kirjutanud juba üksjagu hulk eestikeelset muusikat. «Kuigi ma olen sellel lainel olnud juba mõnda aega, tunnen alles nüüd, et olen valmis sooloartistina ka publiku ette astuma. Mul on, mida ja jagada,» rääkis ta.

Muusikapala «Leian end» on muusiku esimene avalik lugu. «Loodan, et see on esimene mitmete seas, see on justkui nurgakivi! Kui saabub taas esinemiste aeg, siis olen laval pillimeestega, kellega ka tavaliselt olen lavalaudu jaganud. Eks esinemise tunne saab olema sarnane. Ilmselt oluline erinevus on nüüd see, et hakkan ka otse publikuga suhtlema. See saab kindlasti olema väga lahe kogemus,» muigas Põder.

Põder avaldas, kes talle värske singli loomisel nõu ja jõuga abiks olid. «Kirjutasin selle loo koos Karl Tammega. Karl lõi need sõnad juba aastaid tagasi, mina hiljem mõtlesin juurde refrääni osa. Mingil hetkel see lugu seisis ja nüüd võtsin selle taas ette. Kuid neid abimehi oli teisigi, teiste hulgas mu hea sõber Allan Kasuk,» sõnas ta.