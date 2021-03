Endised ja praegused Karlova elanikud: jagage toredaid meenutusi unikaalse rännaklavastuse jaoks

Suve alguses jõuab Tartu publiku ette Jaanika Tammaru rännaklavastus «Läbi linna Karlova, mille jaoks kogutakse kohalikelt lugusid Karlova eluolu kohta.

Lavastaja Tammaru selgitas raadio Elmar hommikuprogrammis, mida kujutab endast rännaklavastus. «See on selline etendus, kus publikut ei panda toolidele istuma, vaid palutakse lavastatud retke kaasa tegema. Me alustame kolmes erinevas punktis Karlovas ja kõnnime kolmel erineval trajektooril - loodetavasti jõuame siis kõik ühte punkti kokku lõpuks,» sõnas ta.

«Sellist lavastust on võimalik kogeda erinevate meeltega. Saab olema veidike teistmoodi, kui lihtsalt see, et vaatajana istud suurde punasesse tooli ja ootad, mil eesriie lahti läheb,» muigas Tammaru.

Tammaru sõnul soovib ta lavastusele festivali mõõdu anda. «Tahame teha festivali stiilis tänavatele tulekut, mille raames oleks igal õhtul tunnetuslikult kokkuvõttev rännaklavastus. Aga üldiselt....tahame ikka terve linnaosa kihama saada. Kui keegi tahab köögiaknast pannkooke müüa või tänavanurgal viiulit mängida, siis see pakuks toredaid kogemusi möödakõndijatele. Tahame kaasata kogukonda, samal ajal luua seoseid ja jagamisi,» lisas ta.

«Oleme hetkel kogunud erinevaid ja põnevaid lugusid! Küsitud on nii möödujatelt tänaval, samas palunud, et inimesed saadaksid meile meenutusi ka e-maili peale. Lisaks sellele, korraldatud on ka üks ühele jalutavaid intervjuusid. Minu jaoks on oluline saada erinevaid killukesi ja vaatenurki võimalikult palju,» sõnas lavastaja.

Tammaru märkis, et ta ise on pärit Tallinnast ja Tartuga seob teda tudengielu periood. «Mind väga huvitavad näiteks lood, kuidas Karlovat on lapsena kogeda. On teatud perspektiivid, mis tavamöödujale ei kajastu. Kõikvõimalikud uued vaatenurgad annavad lavastusele tublisti värvi juurde,» sõnas ta.

Lavastaja kutsus üles kõiki Karlova endiseid ja praeguseid kohalikke meenutusi jagama. «See on südamlik ja suur üleskutse. Teie lugu ei pea olema kindlasti tohutult huvitav ja pikk. Kõikvõimalikud kirjeldused ja mälestused on väga teretulnud! Kogu materjal on mulle kui lavastajale äärmiselt olulise väärtusega. Mind huvitav isegi see, kui mõni laps kirjutaks näiteks oma kõige tavalisemast kooliteekonnast...või kuidas mõni vanaema kirjeldab, kuidas uisupargis oli tore kunagi kellegi käest kinni hoida,» lisas ta.

«Huvitavad on ka kõikvõimalikud linnalegendid. Tore oleks lähemalt teada saada tunnetuslikust linnajao ajaloost. Kui keegi konkreetselt soovib, siis saan sada protsenti garanteerida, et loo jagaja jääb anonüümseks. Samas töötame ka selle kallal, et kõik need lood elavad edasi ka peale lavastust, valmimas on selle tarbeks konkreetne koduleht,» sõnas Tammaru.