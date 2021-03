Muusik Jaanus Saago heast nipist: usun, et positiivselt mõeldes on elu lihtsam

Muusik Jaanus Saago avaldas oma esimese soolosingli, mis kannab pealkirja «Aastaajad». Laulu juurde on toodetud ka muusikavideo, mis valmis nutitelefoniga filmitud kaadritest.

Saago lisas, et debüütsingli loomisele aitas kaasa kontserditest tühi aasta. «Vaba aeg andis võimaluse korralikult puhata ning mõelda tuleviku suunal. Arvasin, et teen teadmata ajaks muusikast pausi, aga siis hakkas looming ise ennast välja pressima. Väga raske oli ilma muusikata olla. Kui sa ikkagi kuulad endale meelepärast loomingut, siis tahad kohe sellest protsessist osa saada. Kõigele lisaks, ärkasin hommikuti üles koos laulu ideedega...ümisesin ja panin kohe kirja. Siis sain aru, et mul pole võimalik muusikast ikkagi päris eemal olla. Kuigi mulle tundub, et väike puhkus oli sellest isegi päris hea,» avaldas ta.

«Pean tunnistama, et mulle väga sobis selline pikem puhkamise periood. Esinema ei pidanud, sain nädalavahetustel väärtuslikku vaba aega. Suvel sõitsin esimest korda SUP lauaga, mulle hakkas see nii meeldima, et soetasin endale isikliku laua. Sõitmas saab käia ju näiteks isegi rabajärvede peal! Hakkasin rohkem hindama vaba aega - nendel hetkedel peab oskama puhata ja elu tuleb nautida täiel rinnal. Varasemalt olen olnud tohutu rabeleja, iga sekund on alati arvel olnud. Nüüd vanemaks saades on prioriteedid veidi teised - elan teadlikumalt ja seisund on rohkem mõtestatud,» rääkis muusik.

Saago lisas, et ta pole varasemalt oma nime alt muusikat teinud. «Olen olnud pigem bändimees, kas siis figureerinud kusagil tagaplaanil või teinekord ka natuke eespool. Nüüd mõtlesin, et proovin ka ise midagi teha, midagi halba sellest ju tulla ei saa. Olen rõõmus, et mu uus singel oli juba loomise protsessi mõttes väga põnev vaheldus mu tavapärasele muusikastiilile. Kuigi mulle kantrimuusika meeldib endiselt väga, siis uus pala on valminud siiski veidi teises võtmes,» sõnas ta.