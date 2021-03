Aasta naiskodukaitsja Jane Koitlepp: ma toitun teiste õnnest

Aasta naiskodukaitsja 2020 Jane Koitlepp tunnistas raadio Elmar saates «Ikigai», et kuigi tal on hea meel toreda tiitli ja pronkskuju eest, peab ta kõige olulisemaks väärtuslikku kogemuste pagasit, mida tema töö ja panustamine talle pakkunud on.

«Ausalt öeldes, nii palju on vaja veel ära teha! Minu jaoks pole tunnustamine oluline. Kõikvõimalikud kujud, tiitlid, asjad - need pole määrava tähtsusega. Eneseareng on aga minu jaoks tõeline väärtus ja see on ka põhjus, miks ma täna Naiskodukaitses vabatahtlikult oma elu naudin,» sõnas ta.

Koitlepp on sündinud ja kasvanud Viljandimaal. «Kasvasin üles täpselt Mulgimaa piirimail ja veetsin seal esimesed kakskümmend aastat oma elust. Seejärel elasin kümmekond aastat pealinnas ja nüüd kolisime perega taas Viljandisse. Minu jaoks on oluline, et lapsed kasvaksid just selles piirkonnas - see on suurepärane keskkond. Viljandis on kõik olemas! See koht on täpselt piisavalt väike ja piisavalt suur. Olen sellesse linna nii armunud,» rääkis ta oma sünnilinna kohta.

«Olen tänu oma ema suunistele olnud juba pisikesest peale suur aktivist ja alati teinud nii palju kui vähegi saab. Kooliajal käisin kunstiringis, lauatennise trennis ja osalesin mitmete organisatsioonide ning noortevolikogude tegevuses. Mul on alati olnud selline tunne, et tahan Eesti ellu panustada,» tunnistas ta.

Koitlepp õppis keskkooli järgselt Olustvere Teenindus- ja Maamajanduskoolis. «Olustveres oli minu erialaks turismikorraldus. Peale seda läksin õppima Tallinna Ülikooli rekreatsioonikorraldust, hetkel olen seal veel nimekirjas ja loodetavasti saab lõputöö järgmisel aastal kaitstud,» lisas ta.

Koitlepp on teinud aktiivselt giidi ning reisisaatja tööd. «Mulle väga meeldib see ettevõtmine! Minu meelest on äärmiselt põnev anda edasi teadmisi. Kõigele lisaks, ma saan läbi selle ka ise targemaks. Räägitakse ju, et õpid kõige rohkem siis, kui ise õpetad. Peamiselt olen reisisaatjaks olnud erinevatel bussireisidel, näiteks läbi Läti, Leedu, Poola, Tšehhi, Austria, Itaalia, Prantsusmaa ja Ungari. Kui sa oled reisisaatja, siis sa pead vastutama kogu grupi eest ja mulle selline pakub selline töö suurt rõõmu. Naudin, kui saan teiste eest hoolt kanda,» sõnas ta.

Koitlepp astus Naiskodukaitsesse 2007. aasta alguses, kuid esimese võistluse tegi ta organisatsiooni raames juba aasta varem. «Sel hetkel, kui mina liitusin, oli mu ema organisatsiooni liige. Ühinemise sammul oli kaks olulist ja suurt põhjust: ema eeskuju ja patriotism. Minu jaoks oli põnev mõte, et saan Eesti ellu midagi anda, mind kõnetas panustamise moment. Ehk siis, ma tean riigikaitse seisukohalt, kus on minu koht ja mida ma teen. Naiskodukaitses on enda realiseerimiseks väga palju erinevaid võimalusi, samas, sa saad sealt kaasa nii palju kasulikke oskuseid ja teadmiseid,» märkis ta.

«Naiskodukaitses saab olla nii tegevliige, kui ka toetav liige. Liikmeks olemine ei tähenda sugugi seda, et sa pead olema ööpäevaringselt püssiga metsas. Juba ainuüksi tunne südames, et saad olla Eesti riigikaitse osa, on nii väärtuslik. Esmaabi moment on selle organisatsiooni juures kindlasti väga oluline. Kui ma näen abivajajat, saan ja oskan aidata. Tänapäeval on väga suur teema psühhosotsiaalse abi pakkumine. Mul on hea meel, et meil Naiskodukaitses on olemas need oskused ja teadmised, kuidas teisi aidata ja toetada,» lisas ta.

Koitlepp avaldas, mida kogemus naiskodukaitsjana talle kõige enam pakkunud on. «Peaaegu kõike, mis on võimalik....samas tundub, et pool on veel minna! Olen saanud näiteks erinevat väljaõpet avalike suhete, küberkaitse, toitlustuse, esinemiste, juhtimise, esmaabi, ohvitseriõppe, enesedistsipliini ning sõdurioskuste alal. Mulle meeldib, et see organisatsioon käib ajaga kaasas ja on võimalik end arendada vastavalt kehtivatele trendidele. On suurepärane, et Kaitseliidu koolis ei näidata asju lihtsalt pildi pealt, meil on parimad tehnilised õppevahendid. Leian, et kõik saadud oskused ja baasteadmised on sellised, mida võiks iga Eesti kodanik teada, olenemata soost või vanusest,» rääkis ta.

Koitlepp rääkis enneolematult suure õhinaga oma tööst Naiskodukaitses. Uurisime kahe pisikese lapse emalt, kuidas ta oma aega mööda saadab puhkehetkedel. «Reisibüroos töötades pole mul juba aastaid mitte ühtegi vaba suve olnud. Ja isegi kui mul on mõni puhkehetk, on see ikkagi aktiivne ja planeeritud. Mind lihtsalt toidab selline elu - ma toitun teiste õnnest! Ehk siis, kui minu ümber on inimesed õnnelikud, on ka minul väga hea olla. Mulle tundub, et tõlgendangi sellist olekut puhkusena. Elu on valikute küsimus, tuleb teha neid asju, mis sulle tõeliselt meeldivad. Kõik, mida teed, tuleb teha südamega,» sõnas Jane Koitlepp raadio Elmar saates «Ikigai».

