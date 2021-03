The Swingers avaldas eestlaste poolt armastatud hiti uues kuues: see sobib siia imelikku aega lausa valatult

Ansambel The Swingers avaldas loo pealkirjaga «See on hea». Tegemist on kunagise Els Himma, Eri Klasi, Kalju Terasmaa ja Uno Loobi poolt esitatud laulu uuversiooniga. Loo autoriks on Felix Mandre ja teksti on loonud Heldur Karmo.

Bändi sõnul sobib siia imelikku aega taoline rõõmus lugu lausa suurepäraselt. The Swingersi solistideks on Birgit Sarrap, Tanja Mihhailova-Saar ja Mikk Saar. Ansambli liikmetele tundus esialgu, et vastavalt vanale videomeenutusele, on tegemist pesuehtsa talve- ja suusalooga. Peale laulutekstiga tutvumist siiski selgus, et laul sobib suurepäraselt ka kevad-suvisesse perioodi. Seepärast otsustaski bänd loo välja tuua just talve ja suve vahetumise piiril.

«See lugu on päris vana, kuid oleme The Swingersiga teinud ju ka varem cover versioone. On tore taasavastada mõni hea vana teos, see üles soojendada ning oma kastmesse panna. Esitasime seda lugu tänavu Sporditähtede Galaõhtul. Meie versioon on justkui veidi tuttavlik...ja samas meenutab ka originaalesitust. Minu hinnangul on tegemist väga hea looga,» rääkis Mihkel Mattisen raadio Elmar hommikuprogrammis.

Muusik lisas, kas ta naudib ise veel talverõõme või on silmad juba pingsalt kevade poole suunatud. «Ausalt öeldes, täitsa nii ja naa! Just eile tahtsin minna Piritale suusatama ja siis kohale jõudes avastasin, et sealne suusalaenutus on kahjuks juba kinni pandud. Tol hetkel tegi see mind teataval määral kurvaks. Samas tean, et on veel endiselt teatud laenutuspunktid avatud ja kavatsen lähinädalatel talverõõme nautida nii kaua kui vähegi võimalik. Seda nii, murdmaa- kui ja mäesuusatamise valdkonnas,» sõnas ta.