Virtuaaltreeningute maailm on uus reaalsus, kuidas aga leida endale sobivaim kava?

Katrena Tenno andis nõu, kuidas leida motivatsiooni, et koduses keskkonnas oma treeningutega järje peale saada. «Mina ütlen nii, et motivatsioon peab algama sinust endast! Sa pead leidma täpselt enda jaoks õige koha ja hetke, mil taipad, et nüüd ma tahan alustada,» sõnas ta.

«Teiseks oluliseks sammuks on plaani seadmine. Tuleks välja mõelda enda jaoks kindel ja toimiv kava. Tänapäeval on õnneks juba päris palju häid treeningplatvorme, kus saab juhendamise saatel head trenni teha. Valikuid on päris palju, ma ka ise annan analoogsetes keskkondades erinevaid treeninguid. Ega see tänane olukord pole ju esmakordne, see on kestnud ju juba ligikaudu aasta,» lisas treener.

Tenno sõnul pole niinimetatud online-treeningute ajastu sugugi kehva periood. «Võib-olla maailmal oligi vaja muutust! Ilmselt osad inimesed ei lähegi tagasi spordiklubidesse ja jäävadki eelkõige interneti teel treenima. Lisaks sellele, ka näiteks Eestis on ju väga palju paikasid, kus spordisaalid puuduvad. Mulle tundub, et hetkel päris hästi toimiv virtuaaltreeningute maailm on uus ja tore reaalsus. Väga mõnus on ju kodus trenn ära teha, käia peale seda kiiresti pesus ja juba viis minutit hiljem olla oma diivanil. Mina näen, et see on rahvale päris hästi meeldima hakanud,» muigas ta.

Treener tõi välja, millised on põhilised abivahendid, mis kodust treenijat tema tegemistel toetada võiksid. «Põhiliseks vahendiks on kindlasti matt, kuid võib ka rätikut kasutada. Kasulikud on muidugi hantlid, enamus poed müüvad nelja kuni kuue kiloseid ja see on treeninguks täitsa piisav. Kui neid pole kusagilt võtta, siis aitab hästi ka veepudelitega täidetud seljakott - sellise raskuskotiga saab väga palju harjutusi ära teha! Kodus treenimisel on väga populaarsed ka kummilindid, kuid toolid ja diivanid aitavad samuti saavutada head koormust,» jagas ta soovitusi.

«Nagu juba räägitud, online põhiseid treeningkeskkondi on hetkel nii palju. Minu soovitus - kui sulle ikkagi mõni treeningstiil ei meeldi, tasuks otsida seni, kuni leiad enda jaoks kõige sobivama. Valikut on ju nii palju - kas sulle siis meeldib vastavalt kardio-, jõu-, tantsu- või joogateering. Usun, et kui hästi otsida, leiab igaüks endale südamelähedase kava,» sõnas Tenno.