Elmari muusikauudised

TÄNAVUSE EUROVISIOONI LAULUVÕISTLUSE KÕIK LOOD ON VALITUD.

Esmaspäeval, 15. märtsil kell 18 Eesti aja järgi avalikustati tänavuse Eurovisiooni lauluvõistluse viimane võistluslugu. Selleks oli Maltat esindava 18-aastase Destiny hoogne poplaul «Je Me Casse». Seega on kõik lood nüüd avalikud ja YouTube’is kuulamiseks üleval! Kui esialgu pidi 2021. aasta Eurovisioonist osa võtma 41 riiki, siis 5. märtsil kinnitas Armeenia rahvuslik avalik-õiguslik telekanal, et nad ei saa konkursil osaleda sotsiaalsete ja poliitiliste kriiside tõttu, mis vallandusid pärast eelmisel aastal toimunud Mägi-Karabahhi sõda. Armeenia pidi võistlema koos Eestiga teises poolfinaalis. Seega on nüüd mängus 40 riiki, kuid pole võimatu et see number kukub veel ühe võrra. Nimelt teatas Euroopa Ringhäälingute Liit, et Valgevene 9. märtsil avaldatud eurolugu «Ya Nauchu Tebya» ehk «Ma õpetan sind» seab oma praegusel kujul kahtluse alla Eurovisiooni mittepoliitilise olemuse ja palub seetõttu laulu ümber teha või esitada võistlusele täiesti uus lugu. Kui seda ei tehta, võidakse Valgevene selle aasta konkursilt diskvalifitseerida. Kõik tänavused eurolood on jaotatud loosi teel poolfinaalidesse ning teada on seegi, kas need kõlavad poolfinaali esimeses või teises pooles. Täpne esinemisjärjekord pannakse Eurovisiooni korraldajate poolt paika lähiajal.

MERLE LILJEL ILMUS UUS LUGU

Lauljatar on taas bossanovalainel ja jätkab uute laulude salvestamist. Lugude «Tütarlaps Ipanemast», «Quando» ja «Valgus» kõrvale on valminud uus salvestis «Orfeuse laul», originaalpealkirjaga «Manhã De Carnaval» ehk «Karnevali hommik».

Loo autor on Luiz Bonfá ja laul on üks maailma kuulsamaid brasiilia bossanovasid, mis tuli esmakordselt ettekandele 1959. aasta filmis «Orfeu Negro» ehk «Must Orfeus». 1960. a. võitis film parima võõrkeelse filmi Oscari ja seejärel sai laul maailmakuulsaks.

Eestikeelne variant Merle Lilje esituses kõlab Heldur Karmo kirjutatud tekstile ning salvestus toimus Peeter Kaljuste stuudios. Salvestusel kõlab flugelhorn Allan Järve esituses, mis annab loole sametise tausta ja mõnusa emotsiooni.

NAGY BÖGÖ AVALDAS TEISE OSA ALBUMILT «ERINEVAD MAAILMAD»

Folkbänd avaldas järgmised neli kevadist lugu albumilt «Erinevad maailmad». Kui avaldatava albumi esimesed lood olid talviselt melanhoolsed ja mõtlikud, siis uute lugude märksõnadeks on tärkamine ja uutesse algustesse peidetud lootus. Värskete lugude seas on lisaks kolmele instrumentaalpalale ka laul Neitsit, neitsit, nõnna noor». Bändi kitarristi Jaan-Eerik Aardami sõnul on see lugu armumisest ja lootuse tärkamisest, nagu kevaditi ikka sageli juhtub. See armastus jääb kahjuks küll vastamata. Lisaks kõlavad albumi teises osas veel lood «Tagasitulek«, «Juuli» ja «Elu kannab».

DRAMAMAMA ESITLES UUT SINGLIT NING UUENENUD KOOSSEISU