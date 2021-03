Kulno Malva oma albumist «Akordionimeditatsioonid»: see on muusika, mis aitab lõdvestuda

Pärimusmuusiku Kulno Malva kolmas sooloalbum viib kuulajad sisemisele rännakule, tuues nad helide saatel oma keskmesse. «Ma olen täiesti kindel, et inimestele läheb selline muusika korda, eriti veel tänasel päeval,» sõnas Malva raadio Elmar päevaprogrammis.

Malva avaldas, kelle peal ta tavaliselt oma loomingut testib ja katsetab. «Minu muusa elab koos minuga samas majas ja meil on ühine väike tütar. Just minu naine on see, kes kuuleb minu loomingut kõige esimesena. Ta saab kuulata juba vahepealseid variante, mis pole sugugi veel miksitud, tore on kuulda tema arvamust. Muidugi peab tunnistama, et ta pole siiani veel öelnud, et lugu ei sobi. Äkki see on mitme aastase minuga koosolemise tulemus. Ta on mu muusikaga nii ära harjunud...ja näiteks viimane plaat meeldib talle väga,» sõnas ta.

Muusik kirjeldas värske plaadi «Akordionimeditatsioonid» välja andmise protsessi. «Kuigi looming on selle helikandja peal rahulik ja voolav, siis selle plaadi avaldamine oli väga keeruline. Kaasnes päris mitu jama, samas tunnen, et need õppetunnid kasvatasid minus sisemist rahu. Album on nüüd õnneks juba mitmendat päeva väljas ja olen selle üle väga õnnelik,» lisas ta.

Albumi peal on kokku seitse muusikapala, mõned neist üsna pikad. Malva avaldas, millest ta lugude pikkusel ja ülesehitusel lähtus. «Mu plaat pole programmiline joogamuusika. Kui ma oleksin soovinud luua joogameditatsiooni sarnast muusikat, oleksin pidanud lähenema veidike teistmoodi. Nimelt, meditatsioonide muusika võib ajaliselt olla näiteks kolmest minutist kuni poole tunnini, joogas on meditatsioon teatavasti hästi reglementeeritud. Minu muusika sõnumiks on aga eelkõige rahulikkus, see on looming, mis aitab lihtsalt lõdvestuda,» sõnas Malva.

«Minu plaadi lood on veidike pikemad teatud põhjustel. Inimene ju vajab rahustumiseks aega. Kui sa kiirelt kaks või kolm korda sisse-välja hingad, siis selle ajaga sa ei jõua veel rahuneda,» lisas muusik.

Plaadi peal laulab kaasa Leana Vapper-Dhoore, keda laiem avalikkus teab kollektiivist Estbel. «Leana on hetkel Eesti Pärimusmuusika Keskuse programmijuht ja produtsent. Eesti folgitegijate ring pole täna ülemäära suur ja minagi tunnen Leanat päris palju aastaid tänu pärismuusikuks olemisele. Valisin Leana kindlal põhjusel. Albumi üldine tonaalsus on rahulik ja malbe. Leian, et Leana hääl on samuti sametine. Ta on mu plaadi ainuke külaline,» lisas Malva.

Muusik mõtiskles, kas antud helikandja võiks sobida ka rahvusvahelisele turule. «Folgi ringkondades pole rahvusvahelisele turule püüdlemine sugugi mitte uus asi. Lisaks sellele, maailmas on ääretult palju akordionifestivale ja erinevaid liite ning nende liikmete jaoks on see muusika samuti huvipakkuv. See plaat on oma helikeelelt suhteliselt omapärane, mina küll usun, et see leiab kuulajaid ka väljaspool Eestit. Näiteks, jaapanlastele sobib selline rahulik kindlasti väga hästi,» rääkis ta.

Malva lisas, et naudib hetkel kevadet ja seda, et pole aktiivselt vaja esinemas käia. «Mulle meeldib, et hetkel on aeg, mil pole kontserttegevusi, on päris hea puhata. Pealegi, ka puhkus loometegevusest toob mulle kui muusikule hiljem alati suure värskuse. See on ideaalne aeg laadimiseks,» sõnas Kulno Malva raadio Elmar päevaprogrammis.