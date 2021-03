Nagy Bögö avaldas uut loomingut: folk pakub kuulajale köitvaid ja meeleolukaid emotsioone

Folkbänd avaldas järgmised neli kevadist lugu albumilt «Erinevad maailmad». Värskete lugude seas on lisaks kolmele instrumentaalpalale ka laul «Neitsit, neitsit, nõnna noor». Bändi kitarristi Jaan-Eerik Aardami sõnul on see lugu armumisest ja lootuse tärkamisest, nagu kevaditi ikka sageli juhtub. «See lugu maalib pildi kahe inimese vahelisest suhtest, kus pehmelt öeldes üks inimene ei paku teisele inimesele seda, mida ta ootab. Loo sees hargneb suhte rägastik ja saate otsustada ise, mis sellest suhtest nüüdseks saanud on,» muigas kitarrist.

Jaan-Eerik Aardam kirjeldas, millise aastaajaga võiks folkmuusika kõige paremini sobituda. «Folk on äärmiselt mitmekülgne žanr ja pakub nii palju köitvaid ja meeleolukaid emotsioone - ja nii läbi aasta. Mina julgen öelda, et folkmuusikas peitub värve, mis peegeldavad kõiki nelja aastaaega,» sõnas ta.

«Mulle tundub, et muusika skene on Eestis üldse väga värviline...ja nii tegelikult ka igal pool maailmas. Muusika pole eraldiseisev üksus, see on osa terviklikust ühiskonnast. Looming peegeldab asju, mis on meile ühiskonnas olulised. Folk- ja pärimusmuusika on iga rahva juures muidugi juba aastasadu olemas. Tänapäevases kontekstis saab aga rohkem võrrelda seda, kuidas seda muusikat töödeldakse ja mil moel hoitakse meie juuri elus. Selles osas saan küll öelda, et Eestis pakutakse folgi žanris väga mitmevärvilist muusikat. Meil on artiste, kes tegelevad selle alaga väga lahedal viisil,» lisas Aardam.

Muusik tõi välja, et Nagy Bögö albumi teine osa kostitab kuulajaid värskete ja kevadiste nootidega. «See teine osa on väga tore kevadine maiuspala! Kui me alguses oma albumit kolmes osas planeerisime, siis juba ette ruttavalt mõtlesime, et iga osa võiks välja joonistada erinevat aastaaega. Kui jaanuaris ilmunud lood olid veidike kargemad, siis kevadised lood maalivad rohkem armastust ja helgust. Nüüd loodame peatselt ka kolmanda osana jõuda,» avaldas ta.

Aardam rääkis, et uutest lugudest kolm on välja antud instrumentaalsete versioonidena. «Selline mõte oli meil juba lugude kirjutamise hetkel. Minul heliloojana on see suund lihtsam ja loogilisem. Kui ma pean muusikat looma teksti juurde, siis see juba eos toetab seda konkreetset teksti. Lood «Tagasitulek», «Juuli» ja «Elu kannab» olid aga kohe alguses loodud instrumentaalidena. Meil on bändis see kaalukauss kenasti välja kujunenud, pole teadlikult püüdnud olla instrumentaalbänd või siis otsustanud teha kindlal hulgal tekstiga laule. Kõik on välja kujunenud üsna loomulikult,» sõnas Jaan-Eerik Aardam.