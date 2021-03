Siret Tuula oma kogemusest põhjanaabrite talendisaates: endasse tuleb uskuda!

Eesti lauljatar Siret Tuula osaleb tänavu põhjanaabrite talendisaates «The Voice Of Finland 2021». Tuula selgitas, et saate näol on tegemist soomlaste versiooniga klassikalisest ja ülemaailmselt tuntud võistlussaatest «The Voice».

«See saade on tuntud täna päris mitmetel turgudel. Ilmselt kõige populaarseim on neist aga Suurbritannia variant, mille klipid on YouTube keskkonnas küllaltki järelvaadatavad. Mitmetes riikides on see formaat tänaseks eetrisse võetud ja nii ka meie naabrite juures - näiteks siis Soomes ja Venemaal,» kirjeldas ta.

Tuula avaldas, mil moel ta otsustas just põhjanaabrite telesaates kaasa lüüa. «Mul on Soomega olnud tihedad suhted. Mu vanemad elasid seal päris pikalt, tänaseks on nad küll Eestisse juba tagasi kolinud. Samas, mitmeid sugulased elavad seal veel endiselt. Ka mina olen seal mingil eluperioodil elanud, eelkõige just Ahvenamaal. Antud võistlussaade on neil jooksnud juba kümme hooaega. Ma pole varasemalt mõelnud, et võiksin sellest osa võtta, eelmisel aastal mõtlesin esimest korda, et miks ka mitte,» rääkis ta.

Tuula kirjeldas ka konkurentide taset ning soomlaste lauluoskust. «Mis seal salata, soomlased on ju teada-tuntud karaoke rahvas. Aga mis seal salata, saates teeb kaasa ikka päris palju häid lauljaid! Ma ei saa kuidagi öelda, et olukord oleks lauljate mõttes Eestist erinev,» märkis ta.

«The Voice Of Finland 2021 on täna Soome kõige olulisem talendisaade. Kohalikud väga jälgivad seda ja see on seal suur ning kajastatud asi. Ruutu ja Neloneni jaoks on täna tegemist ilmselt kõige suurema projektiga,» kirjeldas lauljatar.

Tuula lisas, et talendisaate võiduga kaasneb ka ihaldatud auhind. «Võita saab lepingu Universal Musicuga ja mõned väiksemad auhinnad on veel. Muidugi, leping on seejuures kõige määravama tähtsusega,» rääkis ta.

Tuula selgitas, et tänase seisuga on ta saate põhivõistlusest välja kukkunud, kuid tänu lisavoorule saab ta siiski lauljana veel oma panuse anda. «Sel aastal on saatel juubelihooaeg ja esimest korda korraldatakse kõrvalformaat, mille nimi on «Comeback Stage». Sinna on kogutud lauljaid, kes on saatest terve hooaja vältel välja langenud, olenemata voorust. See kulmineerub sellega, et lõpuks saab konkreetsest tiimist kaks lauljat liituda taas põhivõistlusega. Hetkel mul on veel selline võimalus olemas, reedeses saates selgub tulemus,» märkis ta.

Muusik lisas, mis on saate raames eduka osalemise võti. «Eelkõige, tuleb endasse uskuda ja mitte lugeda kommentaare! Hakkasin hiljuti hääleseade tundides käima. Mu juhendajaks on Zoja Hertz, ta on mind toetanud ja tohutult palju jõudu andnud. Olen saanud tema juurest häid nippe, kuidas jooksvalt oma häält toonuses hoida. Hääle õigesti kasutamine on korralik lihaste töö ja see kipub ununema, kui piisavalt kaua pole treeninud,» sõnas ta.

Tuula tunnistas, et põhjanaabrite juurde ta elama jääda ei plaani, sest Eestis ootavad teda peagi mitmed tööd ja tegemised. «Suveperioodi on planeeritud ülesastumised teatris. Jaanus Nuutrega teeme suvel lavastust ja aktiivne proovide periood algab juba maikuus. Seal ma küll ei laua, kuid publikul on võimalik tutvuda minu teistlaadi küljega,» lisas ta.

Siret Tuula tegemistega on võimalik pilk peal hoida tema sotsiaalmeediakanalil.