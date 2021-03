Laura Põldvere avaldas singli, mille video on filmitud karges Lapimaa lummuses

Laura uus singel «Don’t Die With The Music In You» on pärit Laura üheksandalt albumilt «9 elu» ning see on järjekorras juba viies singel.

Talvises meeleolus muusikavideo filmiti Lapimaa lummavas looduses. «Pean ütlema, et see on üks siiramaid videosid, mis kunagi välja olen andnud - seal on heas mõttes palju piinlikke olukordi. Kõik, kes tahavad näha, kuidas ma olen peaaegu maailma kõige halvem lumelauaga sõitja või siis vaadata seda, kuidas ma rattaga lumes sumpan...vaadake ja saate natuke naerda,» sõnas ta.

Laulu autoriteks on Laura, Janne Hyöty, Jessica Hyöty, Christian Jansson ja Johannes Lõhmus. Lauljanna jaoks on loo sõnum olulisim kui kunagi varem. «Kui seda 2019. aastal koostöös Soome autoritega kirjutama asusime oli selle lüürika sees peidus sõnum iseseisvumisest ja raskustest ülesaamisest. Tänaseks on need sõnad saavutanud täiesti teise tasandi ja mõõtme. Saabunud kevad on keerulisem, kui kunagi varem, kuid esimest korda paistab selle teekonna lõpus lootusekiir,» mõtiskles Laura.

«See lugu sobitub siia aega nii hästi. Loodan, et see on positiivne noot kõikidele nendele, kelle töövaldkonnad täna restruktureeritakse. Mis seal salata, maailm on hetkel nii palju muutunud. Kuid oluline on mitte lootust kaotada...ja sälitada seejuures positiivne mõtlemine ning hea hoituse tunne,» lisas Laura.

Muusik avaldas, kuidas ta keerulisel kevadel oma energiat ja meeleolu üleval hoiab. «Ma tegelen asjadega, mille jaoks mul varasemalt aega ei olnud. Olen õppinud erinevaid kujundusprogramme, käisin meigikoolitusel, loen palju raamatuid. Lisaks sellele annan online keskkonnas ka laulutunde. Hiljuti andsime välja virtuaalse kontserdi projekti digilaura.com. Selle platvormi kaudu on mind võimalik digitaalselt esinema kutsuda, see on kokkupakitud väga ilus virtuaalne lahendus. Tegutsemine ja millegi konkreetse suunas aitab hetkel nii hästi,» lisas ta.

«Pean tunnistama, et mulle muusikuna täitsa meeldib digikeskkondades toimetada. See on päris huvitav loominguline maailm, saab igasuguseid uusi asju luua. Läbi tehnika saab olla ka lähedaste jaoks olemas. Näiteks, mu vanaema saadab mulle iga päev vähemalt kolm e-maili, heas mõttes täitsa tükk tegemist on ta kirjadele vastata. Heade sõbrannadega suhtlen aga Zoom keskkonnas, korraldame aegajalt mõnusaid chat koosolekuid...tuleb hoida kontakti ja leida tasakaal. Lähedased inspireerivad ja annavad häid mõtteid, nad kohe oskavad õigetel hetkedel öelda olulisi asju,» rääkis laulja.