Uhiuus kantribänd Eesti muusikataevas: tere tulemast, Westland!

Kuigi ansambel Westland on äsja kokku tulnud kollektiiv, siis kõik bändi liikmed on pillimängu ning ülesastumistega varemgi kokku puutunud. «Vastab tõele! Kõik on üsna teenekad pillimehed,» märkis trummar Lilleberg. Bändi kooseisu kuuluvad lisaks Lillebergile veel Ivar Kannelmäe, Sulev Võrno, Eliise Urke ja Tom Karik.

Lilleberg lisas, et õige kantrimuusika juurde kuulub ka kena viiuli kõla ja Westlandis on see osa kenasti kaetud. «Meie bändi on solistidega väga õnnistatud, neid on kokku lausa neli! Muuhulgas, bändis on ka viiuldaja - ta nimi on Eliise ja ta laulab seejuures väga hästi,» tõi ta rõõmsalt välja.

«Plaan on nii, et solistid meil lugude kaupa vahelduvad. Kui üks laulab soolot, siis teised samal ajal toetavad teda taustalauluga. Väike probleem on see, et kõik on harjunud solistid olema. Nüüd peame oma hääli uuesti harjutama. Samas, teeme seda suure rõõmuga,» sõnas Kannelmäe.

Kannelmäe selgitas, miks nad otsustasid just nüüd uue bändi luua. «Tuleb muidugi tunnistada, et käesolev aasta pole mitte ühelegi muusikastiilile kerge...nii ka kantrimuusikale. Kuid reaalsus on ju see, et kantrimuusikud on meil Eestis olemas ja kõik soovivad ka pilli mängida. Ja mis kõige tähtsam, sellele muusikastiilile on ka üsna janune publik olemas,» lisas ta.

«Meie uus lugu kannab pealkirja «Jälle teel». Võime öelda seda, et niipea kui me selle välja pakkusime, siis olid kohalikud kantrihuvilised kohe kõrvade peal,» sõnas Kannelmäe.

Uue loo üks autoritest on bändi trummar Raido Lilleberg. «Kirjutasin selle loo koos Sulev Võrnoga juba paar aastat tagasi. Esialgu ei osanud selle lauluga midagi suurt pihta hakata. Kui hakkasime möödunud sügisel bändi looma, siis tuli koheselt meelde, et meil on antud demo olemas. Tegime laulule mõned korrektuurid ja nii see meie esituses sündiski. Peaks ütlema, et tegemist on väga ajakohase looga, lisaks ka parasjagu suvises meeleolus, räägib see peamiselt suhetest,» rääkis Lilleberg.

Lilleberg tõi välja, millised kantribändid on hetkel Eesti muusikas aktiivsed ja kvaliteetset muusikat tegemas. «Mina arvan, et need on kõik need vanad head bändid - Justament, Apelsin ja Kukerpillid. Kuid samuti ka Revals ja Wiiralt! Need bändid on täitsa kenasti joonel! Eks neid kollektiive on muidugi teisigi täna. Meie endi plaan on täna see, et tahame 90% lugude ulatuses esitada eestikeelset muusikat, teeme covereid ja hulgaliselt on ka originaalloomingut,» täpsustas ta.

«Ilmselt on kantri kuldaeg ära olnud, minu hinnangul oli see kaheksakümnendate lõpus ja üheksakümnendate alguses. Samas mulle tundub, et uus tõusulaine on ees ja me üritame oma tegevusega selle õigel ajal ära tabada. Loodame, et see on ühel hetkel kohal,» sõnas Kannelmäe.