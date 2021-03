Elmari muusikauudised

Karl Killing sõlmis uue plaadilepingu

Tänavu edukalt Eesti Laulul osalenud noor talent Karl Killing sõlmis lepingu maineka plaadifirmaga Warner Music Baltics. 19-aastase laulja, laulukirjutaja ja produtsendi karjäär muusikas sai hoo sisse koosseisuga Beyond Beyond. Kuigi bänd enam ei tegutse, on Killing aktiivselt tegelenud muusikaga, produtseerides ja kirjutades lugusid mitmetele tuntud Eesti artistidele nagu näiteks 5Miinust, villemdrillem, Pluuto. Karl veedab igapäevaselt palju aega stuudios, kus sünnivad nii uued projektid teiste artistide ja laulukirjutajatega kui ka väga palju uusi ideid oma sooloprojekti jaoks Muusiku visioon artistina on luua midagi uut – midagi sellist, mida varem tehtud pole, aga millele suudaksid inimesed kiirelt kõrva peale panna.



Púr Múdd andis välja kaks aastat sahtlis seisnud loo

Púr Múdd on võrreldes viimaste lugudega tuure veidi maha võtnud, kuid üllatab tänavu uue singliga «Fly High», mis on valminud koostöös Eneko Artolaga. Loo teeb eriliseks fakt, et see on lausa kaks aastat sahtlis seisnud ning näeb alles täna ilmavalgust. Bändi liige Joonatan Siiman kommenteeris, et algselt oli tegemist ühe esimese looga mis nad koos Oliveriga kirjutasid, pikalt otsisid sellele õiget väljundit ja kohta. Kui Kadiah laulule enda hääle andis, läks veel paar aastat mööda, kuniks kampa lõi ka prantsuse produtsent Eneko Artola, kes andis just puuduolevad viimased detailid sellele loole. «Fly High» jumalikult mõnus meloodia lennutab kuulaja viivuks taevastesse kõrgustesse! Lugu tuli välja Hollandi plaadifirma Soave Recordsi alt ning on saadaval kõikides muusikaplatvormides.



Ilmunud on Silja Vipre värske singel «Ei tunne ma kevadet»

Laulja-laulukirjutada Silja Vipre on üle pika aja valmis saanud uue singliga, mis oma kurblikul moel jutustab elust just sellisena, nagu see praegu on. Sõltumata kõigest, mis meie ümber toimub, püütakse edasi minna ja elatakse pidevas teadmatuses. Hirm on asendunud harjumuse ja leppimisega. Jääb vaid loota, et tuleb taas hoopis harjuda vana normaalsusega. „Ei tunne ma kevadet“ on autori sõnul tegelikult esimene lugu käesoleval aastal ilmuvalt eestikeelselt albumilt. Kõik albumile tulevad lood on uued ja praeguseks on muusikul juba ka 10 lugu salvestatud.



Laura andis välja uue loo koos muusikavideoga