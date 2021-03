Vormelipiloot Jüri Vips rihib tuleval hooajal kohta vormel 1 sarjas

Möödunud nädalal alustasid paljud sarjad uut hooaega, teiste seas ka vormel 1, vormel 2 ja MotoGP. Tarmo Klaar jagas raadio Elmar hommikuprogrammis vihjeid, milline sari tõotab tulla kõige põnevam.

«Esimese võistlusnädalavahetuse põhjal võib öelda, et kõik kolm tõotavad tulla väga huvitavad! Varasematel aastatel on vormel 2 ja MotoGP olnud kindla peale minek, eriti siis, kui otsid kaasaelajana põnevust. Vaadates aga seda, mis toimus sel nädalavahetusel Bahreinis vormel 1 sõitudes, siis saab öelda, et huvitavaid momente oli küllaga. Ei saa just öelda, et Mercedese ülemvõim nüüd murtud oleks, kuid Red Bull on kindlasti kõva konkurent,» rääkis Klaar muiates.

Klaar lisas, millised meeskonnad on vormel 1 sarjas tänavu esirinnas. «Mõni inimene on öelnud, et tema lõpetas vormel 1 vaatamise siis, kui Schumacher lõpetas sõidud. Mina ütlen, et siis oligi värvi kuivamine - Red Bull hakkas just siis võitma, Vettel võttis ju lausa neli tiitlit järjest. Mina loodan, et ka tänavune hooaeg tuleb samamoodi ehk vähemalt kaks meeskonda hakkavad omavahel korralikult konkureerima - ühelt poolt siis Louis Hamilton Mercedez tiimist ja teiselt poolt Max Verstappen Red Bull tiimist,» sõnas ta.

Juttu oli ka sellest, kas vormel 1 sarjas on ruumi ka uute üllatajate jaoks. «On noor sõitja Mick Schumacher. Ta on hetkel küll sellises võistkonnas, mille kohta võib maakeeli öelda, et sellega suurt siga ei tapa. Ta on Michael Schumacheri poeg ja poisi jaoks on see hooaeg ilmselt eelkõige õppimise periood. Nüüd ongi suur küsimus - kui ta käesoleva hooaja lõpetab, kus ta siis jätkab? Eks need otsused sõltuvad nii paljudest näitajatest ja kahjuks mitte ainult tulemustest,» sõnas motospordi huviline.

Klaar mainis ka Eesti vormelipiloodi Jüri Vipsi arengusuundi ja käekäiku. «Jüri Vipsi jaoks on vormel 1 sarja uks väga lähedal. Kui veel rääkida möödunud nädalavahetuse sõitudest, siis see oli täielik müstika, mis toimus vormel 2 Hitechi meeskonnas. Vipsi võistkonnakaaslasel Liam Lawsonil mingeid probleeme ei esinenud, ta on hetkel peale kolme esimest sõitu teisel kohal. Kuid kõik, mis Hitechi tiimis sai viltu minna, juhtus just Jüri Vipsi poole peal,» lisas ta.

«Väikeseks selgituseks, vormel 1 ja vormel 2 sarjal on üks oluline erinevus. Kui vormel 1 võistlusel ehitab iga võistkond oma auto ise, siis Vormel 2 sarjas on kõigil ühesugused autod - iga meeskond peab selle auto lihtsalt ise kokku panema. Jüri Vipsi meeskond suutis tema auto kokku panna nii, et alles hiljem selgus, et mõned aerodünaamilised detailid olid paigaldatud ebakorrektselt. Ta oli kvalifikatsioonis viiendal kohal, kuid tehniliste tingimuste tõttu tema kvalifikatsioon tühistati,» sõnas Klaar.

Klaar täpsustas, et vormel 2 sarja tänavusel hooajal sõidetakse igal nädalavahetusel kolm sõitu, kaks nendest on sprindisõidud laupäeval ja seejärel üks pikk sõit pühapäeval. «Laupäevastel sõitudel kohustuslikku boksipeatust pole, pühapäevasel on aga boksipeatus kohustuslik. On aga sisse viidud üks oluline muudatus. Nimelt, sõidetakse üks kvalifikatsioon ja selle järgi starditakse võistlusrajale pühapäevasel põhisõidul. Laupäevases esimeses sõidus on aga justkui see sama kvalifikatsiooni järjestus ... aga selle nüansiga, et kvalifikatsiooni esimesed kümme on pööratud järjestuses ehk kümnes mees stardib esikohal. Kahes sprindisõidus antakse punktid esimesele kaheksale, pühapäevases sõidus saavad punktid juba esimesed kümme,» rääkis ta.

«Et asja veelgi keerulisemaks teha, siis räägin, kuidas starditakse vormel 2 teises võistlussõidus, mis siis toimub samuti laupäeval. Teise lühikese võistlussõidu stardijärjekord selgub esimese võistlusstardi lõpuprotokolli tulemuste põhjal. Kusjuures, esikümme pööratakse jälle ringi! See tähendas möödunud nädalavahetusel aga seda, et kuna Jüri Vips diskvalifitseeriti, pidi ta startima viimaselt kohalt. Tema eesmärk oli juba alguses sõita esikümnesse, et teisel sõidul olla heal stardipositsioonil. Nüüd olukord aga tähendas seda, et kuna ta jäi kümnendaks, siis ta sai startida esikohalt. Vips tegi muidugi suurepärase sõidu, ta oleks võinud selle võistluse vabalt võita ... kuid käigukast lõpetas koostöö täpselt paar ringi enne võistluse lõppu,» sõnas Klaar pettunult.

Klaar lisas, et Vips andis endast parima ka möödunud nädalavahetuse pühapäevases ehk kolmandas sõidus. «Ta oli väliskommentaatorite huulil, mõtetes ja silmades! Vips näitas oma suurepärast kiirust ja seda tal just tänavu vaja ongi. Red Bull nõuab temalt sel hooajal just kiirust ja stabiilseid tulemusi, nii saavad tulla ka tiitlid,» sõnas ta.

«Mina ütlen, et kui Vipsil lähevad nüüd järgmised 21 starti hästi, siis võib loota, et mees on juba järgmisel aastal vormel 1 sarjas kaasa tegemas,» lisas Tarmo Klaar entusiastlikult.