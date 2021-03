Toomas Uibo avaldas koos sõpradega Zoomi-pidude hiti: kui kasvõi üks inimene tänu sellele naeratab, oleme eesmärgi saavutanud!

Lennundusekspert ja laulja Toomas Uibo koos sõpradega avaldasid eestikeelse versiooni tuntud TikToki hitist «Wellerman». Teostus sai alguse COVID-19 pandeemia ajal alustatud ZOOM kokkusaamistest, mille raames hobimuusikutest sõprusringkond tuntud laulu ka aeg ajalt laulda katsetas.

Uibo käis sel nädalal külas raadio Elmar toimetuses, täpsemalt Lenna Kuurmaa ja Mari-Liis Männiku poolt juhitud saates «Manna ja Lenna». «Olen hetkel Tartus tänu perekondlikele põhjustele, varsti sõidan tagasi pealinna. Kui Tartus käin, siis sõidan ikka Karlovast läbi, nii ka seekord. Sõitsin mööda Pargi tänavat ülesse ja märkasin, et Kasekese restorani ja poodi pole enam...aga jah, käisin läbi kõik lapsepõlve mängutänavad,» rääkis ta oma endise kodulinna teemadel.

Mees tegi juttu esimestest kevade märkidest ja lisas, et mille puhul tema alati tunnetab, et uus hooaeg on alanud. «Esimeseks näitajaks on kindlasti soojemad ilmad! Need viivad mõtted kenasti kevadele. Või see, kui aias on esimesed lumikellukesed juba muru seest väljas,» muigas ta.

Uibo lisas, et kevadisemat ja rõõmsamat olemist aitavad luua ka muusika, laulmine ning sõpradega suhtlemine. Antud kombinatsioonist sündis ka sõpradega ühiselt esitatud laul «Wellermani kamm». «See laul sündis Zoom'i kohtumisest! Sõpradega ju hetkel väga palju kokku ei saa. Antud laul on maailmas võitnud paljude inimeste südameid. Ka meile tundus see väga äge ja tulime ideele, et teeks sellest õige eestikeelse versiooni. Mingil hetkel olime juba niipalju seda oma lõbuks läbi veebikeskkonna laulnud, et tuli idee see ka salvestada ja jäädvustada mälestus sellest täiesti teistmoodi ajast meie elus. Nii see lugu sündiski,» rääkis Toomas Uibo algatusest.

«Meil on hetkel niipalju masendust ning teadmatust tuleviku osas ning see laul aitas vähemalt minul ja minu lähedastel end kuidagi motiveerituna hoida. Siit ka idee seda jagada laiemalt, sest kui kasvõi üks inimene tänu sellele naeratab, oleme juba oma eesmärgi saavutanud,» lisas Uibo.

Laulu «Wellerman» suure populaarsuse taga on Šotimaa postiljon Nathan Evans, kes postitas enda versiooni laulust TikTok sotsiaalmeedia platvormile möödunud aastal ning mis kogunud tänaseks miljoneid vaatamisi. Laulu mängitakse üle maailma raadiojaamades. Eestikeelsed laulusõnad on valminud kollektiivse loomingu tulemusena.