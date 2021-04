Lenna Kuurmaa ja Mari-Liis Männik viivad oma otsesaate uuele tasemele: tulemas on stand-up etendused!

«Tegelikult on kõik väga lihtne! Võtame ette stand-up formaadi ja läheme selle ideega mööda Eestimaad tiirutama! Meie show pealkirjaks on «Head tüdrukud teevad just nii!»,» avaldas Männik.

Asjaosalised ise kinnitasid, et projekti taga on pikk eellugu. «Oleme alates sügisest teinud raadio Elmar eetris ühist otsesaadet. Tähelepanelikud kuulajad ka juba teavad, et meil on tõeliselt hea klapp...laulame koos ja meile meeldivad sarnased jututeemad,» lisas Männik.

«Koostöö on meil tõepoolest mõnus - üks alustab lauset ja teine lõpetab selle! Meil on ka sarnased tämbrid. Tihti on öeldud, et ei saada läbi raadioeetri aru, kumb meist parasjagu kõneleb. Meile tunnistas seda sama ka Taukar oma sünnipäevaintervjuus,» muigas Kuurmaa «Manna ja Lenna» saate hea sünergia teemadel.

Männik lisas, et stand-up idee sündis tänu vajadusele jagada publikuga oma kogemusi ja mõtteid. «Meil on nii palju ideid, mida tahaksime jagada teiste toredate eestlastega. Pole vahet, kas nad on mehed või naised. Stand-up on üles ehitatud positiivses vestlusõhtu võtmes, mis on läbi põimitud hea muusikaga,» märkis ta.

«Oma stand-up'is me kedagi kritiseerima ei hakka. Poliitikuid ega tuntuid inimesi ette ei võta,» lisas Kuurmaa.

Männik ja Kuurmaa on ka varem laval näitlemisega kokku puutunud. Männik on osalenud keskkooli ajal näiteringides, Kuurmaa on kaasa teinud nii teatri- kui filmiprojektides. «Üks asi on rääkida raadiostuudios, hoopis teistlaadi väljakutse on esineda laval ja otse publiku silme all. See ei ole kindlasti kõige lihtsam ülesanne. Projekti raames saab teoks ka minu suur unistus - kavatsen laval olles ka laulmisega üles astuda,» sõnas Männik.

Stand-up tuur «Head tüdrukud teevad just nii» saab oma algusnoodi maikuus ja eestvedajatel on plaan jõuda erinevatesse Eestimaa kultuurimajadesse. «Kui juhtub, et mais veel siseruumidesse ei lubata, siis esineme vabas õhus,» lubas Kuurmaa.

«Maikuus meie raadiosaade «Manna ja Lenna» lõpetab ja just seetõttu ongi meil rõõm üles astuda terve suve vältel rahvamajades, otse publiku silme all. Saab olema kindlasti lõbus ja intensiivne suveperiood,» sõnas raadio Elmar peatoimetaja Mari-Liis Männik.