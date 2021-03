Ilmus raamat Ita Everist ja see sisaldab krutskeid täis lugusid armastatud näitlejanna tegemistest

Veesaar täpsustas, et raamatu idee sündis tänu kirjastuse Fookus Meedia ettepanekule. «Ma alguses kõhklesin, sest see ettevõtmine tundus nii vastutusrikas. Siis hakkasin vaikselt mõtlema, et olen ka varasemalt Ita Everi teemadel kirjutanud, näiteks kaane- ja portreelugusid. Nii otsustasingi, et tõmban otsad kokku ja teen asja ära. Mul on täna nii hea meel, et see sai ellu viidud. Raamatu formaat pole ka päris tavaline - tegemist on raamatu ja ajakirja ristsugutisega. Teoses on palju kauneid ja kvaliteetseid fotosid, need on samal ajal ka väga kõnekad. Kõik sündis koostöös toimetaja ja kirjastajaga,» lisas ta.