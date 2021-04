Tubli juuksuri suured unistused: tahan luua rännakbussi, mille abil teenus Eestimaa eri paikadesse viia!

Rebane-Saar tegeleb igapäevaselt oma isiklikus elustiilisalongis Raplamaal. Juuksur kirjeldas, miks ta otsustas oma tööalaseid väljakutseid just rännakbussi kaudu arendada. «See unistus on päris lihtsal põhjusel - olen lihtsalt hästi suur rändaja hing ja looduslaps. Mulle väga meeldib erinevates Eestimaa piirkondades liikuda. Olgem ausad, tavasalong paneb ühte kohta stabiilselt seisma, bussiga saan aga liikuda erinevate piirkondade inimeste juurde. Minu jaoks oleks see lahendus hästi lihtne, mõnus ja meeldiv kulgemine,» selgitas ta.

Juuksur täpsustas, milline tema rännakbuss peaks välja nägema. «Soovin osta haagissuvila, mille disainin ümber salongiruumiks. Sinna tulevad kõik vajalikud vee- ja kanalisatsioonisüsteemid, ventilatsioon ja kõik muu oluline, et salong saaks toimida ja oleks nõuetega kooskõlas. Seda suvilat hakkab edasi viima kaubik - nii on see asi kindlam ja vastupidavam,» sõnas ta.

Juuksur lisas, et tal on lisaks juuksuriteenusele veel enamatki oma klientidele pakkuda. «Paljudele võib tunduda, et juuksuritena me parandame inimeste väljanägemist. Minu hinnangul on reaalsus aga see, et juuksur võib teha nii palju enamat. Tegelen täna rännaku meetodi viljelemisega...õpin seda ala ja saan varsti praktikuks. See meetod on hea meie sisemaailmale. Teisisõnu, juuksuri- ja rännakubussi teenus parandab meie väljanägemist, annab meile enesekindlust ja stiili. Rännak aitab aga leida hingerahu ja tee, kuhu suunas tahame liikuda,» märkis ta.