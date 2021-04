Muusik Jalmar Vabarna CD-plaatide tulevikust ja suvisest rokikontserdist

Sel nädalal jagati Kuldne Plaat 2021 raames erinevaid auhindu ja ansamblile Trad.Attack! anti võit koguni kahes kategoorias - Aasta Ansambel ja Aasta Album. Aasta Plaadifirma tiitli noppis Folk Massidesse, mis on samuti Trad.Attack! tiimiga seotud.

«See, et Folk Massidesse sai Aasta Plaadifirma tiitli tuli mulle aga kõige suurema üllatusena - ma ei teadnudki, et mul on plaadifirma! Nali naljaks, ettevõtte Folk Massidesse on pigem hübriid. Eks Kuldse Plaadi korraldajad vaatasid, kes oli meie plaadi väljaandja...igal füüsilisel helikandjal peab see olema ju teatavasti märgitud. Ilmselt paljud teavad, et album «Make Your Move» ilmus hoopis firma alt Made In Baltics nime alt, kuid seda digitaalse poole pealt. Plaat füüsilisel kujul on mingil määral seotud tõepoolest Folk Massidesse ettevõtmistega,» täpsustas Vabarna.

Muusik tunnistas, et kuigi auhindu on kogutud viimasel ajal mainekaid, siis bänd Trad.Attack! loorberitele puhkama ei kavatse jääda. «Ees on suur suvi! Välismaale me ilmselt küll ei lähe, sest reisimine on hetkel endiselt raskendatud. Sellega seonduvalt on meil planeerituid mitmeid esinemisi hoopis Eestis,» sõnas ta.

«Ka sel hooajal on tulemas kontsertüritus «Folk rokib Tartus» ja piletid on juba täna müügil. See toimub 15-17. juulil, Tartus Aparaadi Tehase hoovis. Trad.Attack! on seal täies hiilguses esindatud, kuid esinejaid on teisigi. Näiteks, Etnosfäär, Zetod, Black Bread Gone Mad, Ewert and The Two Dragons ja Nagy Bögö. Saab olema võimas kolmepäevane festival,» märkis Vabarna.

Muusik lisas, et bändil on endiselt plaanis ette võtta ka mitmeid kordi edasi lükkunud 360-kraadi produktsiooniga kontsertshow Saku Suurhallis. «Päris ära seda üritust me ei jäta, see on selge! Eks aeg näitab, millal saame selle ära realiseerida. Oleme juba nii suure ja märkimisväärse eeltöö raames ära teinud,» sõnas ta.

Kuldse Plaadi auhindade jagamise valguses, Vabarna rääkis, kuidas ta ise suhtub täna füüsilisel kujul helikandjatesse. «Ise ma uusi CD helikandjaid koju enam ei osta, sest minu viimane plaadimängija läks lihtsalt katki. Kuid näiteks emale olen ma neid veel ostnud - kinkisime talle hiljuti uue muusikakeskuse ja tal on hea käsitöö kõrvale muusikat kuulata. Kui aga vaadata peale Kuldse Plaadi ettevõtmisele ja tunnustustele, siis mul on äärmiselt hea meel, et inimesed ikka jätkuvalt soetavad CD-plaate. Olen vaikselt jõudmas oma teise sooloalbumini ja pean ütlema, et muusiku nägemuse ja tema maailma kõige õigem avanemine toimub just läbi selle füüsilise ketta. Kogu hing läheb sinna väikesesse pakendisse sisse. Mina leian, et kui plaat on hea ja see näeb ilus välja, siis pole põhjust, et seda ei ostetaks,» sõnas ta.