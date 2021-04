Muusik Brad Jurjens loomingulisel lainel: vähe sellest, et ma laulu kirjutasin, ma ehitasin terve stuudio valmis!

Muusik Brad Jurjens kirjeldas raadio Elmar hommikuprogrammis uue loo pealkirja tausta ja lisas et numbril kolm on tema jaoks hetkel märgiline tähendus. «Juba on käimas mu kolmas aasta USAst Eestis tagasi. Kodus ootavad mind hetkel kolm daami, kaks päris pisikest ja üks vähe suurem. Lisaks sellele, mu bänd Must Hunt sai just kolmeaastaseks. Igasugused asjad siin tiirlevad hetkel kolme ümber,» muigas ta.

«USA'sse ma elama minna enam ei kavatse, kuid niisama tahaks kindlasti veel külastada! Kahjuks viimasel ajal pole saanud pandeemia tõttu sinna minna. Mulle väga meeldib USA's viibida, samas leian, et koos perega seal elada pole mõtet. Eestis on päris hea olla ja lapsi kasvatada on siin mõnus,» sõnas ta.

Jurjens avaldas, kuidas ta muusikuna end isa rollis tunneb. «Mulle väga meeldivad need muutused, mis mu elus on toimunud. Naudin seda, et mul on lapsed, elul on nüüd hoopis teistmoodi mõte. Pealse isaks saamist olen mingis mõttes teine inimene. On asju, mida küll minema ei harjuta, kuid võtan teatud teemasid täna oluliselt tõsisemalt. Lisaks sellele, vanasti lammutasin palju ringi, enam ma seda ei tee,» lisas ta.

Lugu «Kolm on kohtuseadus» on salvestatud ja kirjutatud Jurjensi poolt, sõnad kirjutas Liis Lass ja basskitarril saadab Mart Veski.

«Vähe sellest, et ma laulu nikerdasin...ma tegin valmis lausa terve stuudio! Lugu «Kolm on kohtuseadus» on sellest ahjust esimene päts. Mul tekkis loo idee ja seejärel mõtlesime laulu edasiarendust koos Freddyga. Vokaal on Freddy poolt. Minu hinnangul tuli täitsa äge asi välja. See on esimene lugu, mille olen ise kirjutanud, salvestanud, miksinud, masterdanud ja välja pannud,» lisas Jurjens.

Muusik jagas nõu ja nippe stuudio ehitamise teemadel. «Seda stuudiot oli mul eelkõige endal vaja. Tuleb tunnistada, et tänapäeval on selle loomine nii lihtne. Ja tuleb lisada, et kõikidel asja tõsiselt võtvatel muusikutel on oma stuudio olemas - kasvõi siis arvuti ja kahe kõlari näol. Mul oli kodus juba nii palju tehnikat, et asjad hakkasid kergelt üle pea kasvama. Nii otsisingi natuke ringi ja leidsin Tallinna kesklinnas toreda ruumi, mida olen siin nüüd veidike täiustanud,» sõnas ta.