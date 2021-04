Elmari muusikauudised

Viljandist pärit ja Pärnus õppinud Marta Lotta Kukk on sinasõber nii kitarri kui lauluga. Neid kombineerides leiab ilusaid kõlasid, mille peale oma mõtteid lisada. Muusikas räägib ta kõigest, mis pähe tuleb: oma eneseotsinguist, tunnetest, inimestest enda ümber jne.



Eesti üks värskeim folkrokkbänd Must bass läks üle tee andis välja singli «Kuhu pean minema?»

Eesti rahvaluules on levinud murelaulud. Need on laulud, kus räägitakse raskest saatusest, vaeslapse-vanatüdruku hädadest ja surmaootusest. Ühe sellistest kirjutas 1897. aastal Kuusalus üles Miina Mikiver. Sarnaseid laule on esitanud ka teised laulikud veidi erinevate sõnadega, kuid see Hurda rahvaluulekogust pärit tekst hakkas silma, mistap bändiliikmed kõnealuse loo viisistasid.

Must bass läks üle tee tegeleb rahvamuusika töötlemisega rokkmuusika võtmes, kasutades selleks nii klassikalisi rokkmuusika vahendeid kui ka erinevaid rahvapille. «Otsime välja üleskirjutused ja salvestused, mis meid kõnetavad ning on ka väärt lood, mida ka tänapäeva maailmas jutustada – seda kas siis seetõttu, et nad kõlavad kokku praeguse igapäevaeluga – või hoopis kurioosumitena, jäänukitena pöördumatult kadunud muinasmaailmast,» ütles üks bändi lauljatest Helle Laanes.



Suvistel meeleolukatel kontsertidel tutvustab Curly Strings oma uut stuudioalbumit «Pidu meis eneses»

Uue muusika eemärk on pakkuda kuulajale positiivsust, ilu, elujaatavat rõõmu ja inspiratsiooni, mis kulub praegusesse aega eriti ära. Hoolimata raskustest on maailm ilus ja huviäratav paik ning elu koos kõigi varjunditega elamist väärt.

«Koroonaaeg on olnud loominguliselt viljakas ning oleme teinud palju uut muusikat, kuid laval esinemisest ja inimestele silma vaatamisest tunneme väga puudust. Usun, et me ei ole ainsad ning loodame, et suvel on see taas võimalik,» rääkis ansambli solist Eeva Talsi.



Mick Pedaja abikaasa Angeelia Pedaja andis üle tüki aja välja oma sooloprojektist uue loo nimega LÚMA

Tegu on suuremas osas instrumentaalpalaga, milles teeb kaasa ka keelpillikvartett Prezioso. Eelmisel talvel alustatud loo kirjutamise ja produtseerimise protsess on Angeelia jaoks saanud tänaseks kokku kui üks õrn ja helge, samas rändava viiv jutustus, millega tuua kuulajaile hingekosutust. LÚMA kõneleb ühtaegu lumest ja tema lummusest, kui ka uuest algavast elust ning sellega kaasnevast värskusest, mida tuleb lubada endasse. Lugu saate kuulda raadios, Spotifys või otsige näiteks üles youtubis.



Lennundusekspert ja laulja Toomas Uibo koos sõpradega avaldasid sel nädalal eestikeelse versiooni tuntud TikToki hitist «Wellerman»

Teostus sai alguse COVID-19 pandeemia ajal alustatud ZOOM kokkusaamistest, mille raames hobimuusikutest sõprusringkond tuntud laulu ka aeg ajalt laulda katsetas.

«Mingil hetkel olime juba niipalju seda oma lõbuks läbi veebikeskkonna laulnud, et tuli idee see ka salvestada ja jäädvustada mälestus sellest täiesti teistmoodi ajast meie elus,» rääkis Toomas Uibo algatusest.

«Meil on hetkel niipalju masendust ning teadmatust tuleviku osas ning see laul aitas vähemalt minul ja minu lähedastel end kuidagi motiveerituna hoida. Siit ka idee seda jagada laiemalt, sest kui kasvõi üks inimene tänu sellele naeratab, oleme juba oma eesmärgi saavutanud,» lisas Uibo.

Laulu «Wellerman» suure populaarsuse taga on Šotimaa postiljon Nathan Evans, kes postitas enda versiooni laulust TikTok sotsiaalmeedia platvormile möödunud aastal ning mis kogunud tänaseks miljoneid vaatamisi. Laulu mängitakse üle maailma raadiojaamades.