Ženja Fokini kevadsuvistest moetrendidest: teatav paigalseis mõjub hästi me planeedile ja loodusressurssidele

«Huvitav on see, et teatud moebrändid, kes pole mitte kunagi teinud mugavaid vabaajariideid, on järsku hakanud dresse tegema. Nad nimetavad neid riideesemeid nüüd nooblilt ka lounge wear'iks. Mõtled siis, et kuidas selline suunamuutus? Sulle võivad need meeldida, kuid kuhu sul nendega minna on?» muigas Fokin.

Stilist märkis, et uued tuuled moelaval on hea suund säästliku tarbimise suunas. «Mulle meeldib see, et käesolevate trendidega on kaasas mingi teatav rahulikkus. Antud paigalseis mõjub kindlasti hästi ka meie planeedile ja loodusressurssidele. Selline aeg paneb mõtlema - äkki mul polegi seda uut teksapaari või riidehilpu tarvis ja mõistad, et need olemasolevad töötavad veel päris hästi,» sõnas mees.

«Mood on liikumas hetkel lainele, mis meenutab veidi kuuekümnendaid ja seitsmekümnendaid. Teise ilmasõja järel oli populaarne patsifism, nooruse uljus, biitlite tulek...sellised suunad on meieni nüüd mõnusalt tagasi lainetanud. Paljud on juba märganud, et just sarnased rõivad olid moes tema nooruspõlves....või, et taolise asja tegi talle kunagi tema vanaema. Mulle meeldib, et rõivatrendides on tagasi tulemas joviaalsed värvid. Värvides on palju rõõmu,» lisas ta.

Mees tõi välja, et hetkel on moes ka etnilised mustrid. «Etnilised mantlid leiavad tee taas meieni. Kogu käsitöö ja kultuuriline osa on hetkel fookuses ja õnneks meil Eestis on täna palju andekaid käsitöölisi! Kusjuures, selliste asjade sekka sobivad hästi kuuekümnendate stiilis valged pikad saapad. Just sellised, nagu kandis omal ajal Nancy Sinatra,» muigas ta.

Fokin soovitas sel kevadel värvideküllaseid rõivaid kanda ja seda eelkõige just meeleolu ülevalhoidmise eesmärgil. «Paljud mõtlevad, et kuidas tõsta käesolevas hetkes oma meeleolu. Mina soovitan - valige oma garderoobist värvikaid esemeid. On juba teaduslikult tõestatud, et õige värv võib olla tuju tõstja. Siin on ju teatav vahe sees - kas valite täna selga musta värvi t-särgi või lähete hoopis värvikama valiku teed! Rõõmsavärvilisel särgil võiks olla peal näiteks mingi äge nunnumeetrit lakke viiv looma aplikatsioon või hoopis mõni tore rütmikas prindielement - sellised asjad tekitavad alati parema meeleolu,» lisas Fokin.

Moenõustaja lisas, et olude sunnil on hetkel populaarsed ka kodukontorisse mõeldud rõivaesemed. «Mugavus on siin number üks märksõna. Sa ei pea neid riideid kandes mõtlema, et äkki need pole sulle piisavalt mugavad või et äkki need kortsuvad kergesti. Hetkel on moesüsteemis mõeldud nii palju mugavuse peale. Sa pane endale midagi sellist selga, mille puhul tunned, et teed seda enda jaoks. See on süsteem, mis peegeldab hästi suhtumist seestpoolt väljapoole. Loomulikult, me kaunistame end mingil määral ka teiste jaoks, kuid tänases päevas on nii oluline üles leida just enda rõõmu hetked,» soovitas ta.