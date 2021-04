Muusik Alen Veziko talupidajate eest väljas: pole mingi saladus, et nädalavahetustel võib ka mind traktori roolist leida

Tavapäraselt muusikuna tegelenud Alen Veziko toimetab eelmise aasta kevadest Eestimaa Talupidajate Keskliidus töödejuhatajana. «Alates möödunud aasta eriolukorrast olen olnud asendusteenistuses töödejuhataja ja projektijuht. Tegelikult, olen juba pikemat aega plaani pidanud, et võiksin lisaks muusikutööle ka midagi muud põnevat teha. Tänu perekondlikele sidemetele olen juba aastaid olnud seotud loomakasvatusega. Pole mingi saladus, et nädalavahetustel võib mindki näha traktori roolis või loomadega tegelemas. Tänasel päeval on see mulle juba päris tuttav ala,» muigas Veziko.

Veziko selgitas, mida kujutab endast asendusteenistus. «See on abiteenus väikese ja keskmise suurusega põllumajandusettevõtetele ja tootjatele. Selle raames pakutakse asendustööjõudu, et aidata näiteks haiguste korral või puhkuste perioodidel,» sõnas ta.

«Selline teenus annab põllumajandustootjale võimaluse, et nad saaks vajalikul momendil puhata. Kõik, kes on selle valdkonnaga kursis, teavad, et sa teed seda tööd seitse päeva nädalas...ja kui oleks päevas kakskümmend viis tundi, siis tundub, et oleks vaja seda kõike rakendada. Asendusteenistuse juures ongi ilmselt kõige olulisem punkt see, et me anname tootjatele ja talupidajatele puhkuse võimaluse. Teine prioriteet on see, et me asendame siis, kui keegi peaks haigestuma,» lisas Veziko.

Suuremates põllumajandusettevõtetes on asendustöötajate leidmine oluliselt lihtsam - suur kollektiiv annab võimaluse teatavaks mänguruumiks. Väikeste talupidamisettevõtete puhul on väljastpoolt tulev abikäsi aga määrava tähtsusega. «Väga tihti on lugu selline, et põllumajandustootja on perekeskne ja neil igapäevaselt lisatööjõudu polegi sisse palgatud. Peakski siinkohal ära mainima, et asendusteenust on võimalik kasutada nendel ettevõtetel, kus on kuni seitse töötajat ja aastakäive ei ületa miljonit eurot,» täpsustas mees.

Vastava teenuse juures on positiivne osa see, et 80% teenuse hinnast katab riik ja 20% jääb tootja või taluniku enda kanda. Veziko lisas, mil määral saab väiketootja antud teenust sisse võtta. «Ettevõte saab asendusteenust kuni kahe inimese kohta. See tähendab sisuliselt seda, et puhkuseasendus antakse kuni kahele inimesele ja kuni 28 päeva ühe inimese kohta. 62 päeva saab teha asendust haiguse korral. Ühe ettevõtte kohta saab seda teenust kokku tarbida kuni 90 päeva,» sõnas Veziko.

Veziko lisas, et Talupidajate Keskliidu asendusteenistuse poole võivad pöörduda ka need, kel tahtmist antud tööde ja tegemiste juures kaasa aidata. «Loomakasvatuse puhul on nõutud, et töötajal on olemas põllumajanduslik haridus või/ja 3-aastane töökogemus põllumajandusettevõttes. Kuid meil on käsil eriolukord. Selle raames on võimalik asendusteenistust kasutada ka taimekasvatusettevõtetel ja vastaval alal on nõudmised natuke kergemad. Teisisõnu, piisab sellest kui sul on põllumajandusharidus parasjagu omandamisel või sul tagataskus vastav aastane töökogemus. Eelmise aasta kogemuse najal saan öelda seda, et meil oli inimesi, kes olid abis kaks nädalat ja oli neidki, kes töötasid meil täiskohaga. Mõni oli tööpostil näiteks vaid kõrghooajal. Meil on töötajatega käsunduslepingud ja tänu sellele saame olla suhteliselt paindlikud,» märkis ta.

«Täna otsime pigem täiskohaga töötajaid. Samas, kui kellegil on head oskused ja vastav kvalifikatsioon, siis võib igal juhul meie poole pöörduda ka osalise tööaja raames. Töö on väga mitmekülgne. On palju liikumist ja ühe koha peal pikalt viibima ei pea. Laias laastus oleme seda elu püüdnud sättida nii, et tööraadius on 50 kuni 100 kilomeetrit. Aga muidugi tuleb ette ka eriolukordi. Nagu mainisin, meie jaoks on haigusasendused prioriteet, tänu sellele on Võrust pärit mees ka Saaremaale tööle läinud. Tal oli see võimalus ja nii ta läkski appi, et talus lehmi lüpsta,» rääkis Veziko.

Milliseid pabereid on vaja täita, et asendusteenistust tallu appi kutsuda? «Ilmselt paljud teavad, et kõikvõimalike dokumentide täitmine on taluniku või väiketootja töö üks osa. Meie teenuse tarbimise puhul sõlmime tootjaga koostöölepingu ja täidame ühe tellimislehe. Paneme paika, mis kuupäevadel see asendus saab toimima ja edasi tegeleme juba meie. Hiljem peavad töötaja ja tootja täitma töötundide lehe. Õnneks see ongi kogu bürokraatia. Ma ütlen, dokumentide osas on see suhteliselt lihtne ettevõtmine. Ja mis kõige tähtsam, see on igati mõistlik ja vajalik teenus kõikidele talupidajatele,» sõnas töödejuhataja ja projektijuht Alen Veziko.