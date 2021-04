Marten Kuningas annab välja oma esimese luulekogu «Sabata Koma»: see on mu kujunemisteekond

Marten Kuningas, kes on peamiselt tegutsenud lauljana, tunneb nüüd, et aeg on küps järgmiseks sammuks. «Tahan tuua päevavalgele poeesia, mida senini hõlma all olen hoidnud. Seega, palun siinkohal toetust, et avaldada mu esimene luulekogu «Sabata koma»,» märkis Kuningas.

«Sellesse raamatusse salvestatud tekstid on kirjutatud aastatel 2003-2019. Siin on riimluulet, vabavärssi, päeviku-stiilis pihtimusi. On absurdi, nalja, nukrust, viha. Kohtab toorust ja satiiri, aga ka küpsust ja õrnust. Olen tekstid paigutanud viide alajaotusse, vastavalt meeleolule ja ajaperioodile. Seda võib lugeda kui autori kujunemisteekonda,» lisas muusik.

Kuningas mainis, et luulekogus on palju tekste, mis pole lauludesse kunagi jõudnud. «Ma pole nendele tekstidele päris õiget muusikat veel leidnud ja tuleb tunnistada, et osa tekstidest on päris veidrad. Materjal on kirjutatud peamiselt kahekümnendates eluaastates. Oli periood, mil mind kutsuti päris tihti erinevatele luuleõhtutele...sealne tagasiside minu loomingule oli positiivne ja seetõttu tundsin, et peaks selle materjali välja andma. Kuigi lisan siinkohal, et minu teise sooloplaadi «Praktiline mees» tekstid on luulekogus samuti sees,» lisas ta.

«Luulekogu sisaldab vormiliselt ja sisuliselt väga erinevat eklektilist kraami. Seal on alateadvuse voolu ja üksjagu ka sürreaalsust. Seal on tundeid ja mõtteid, mida vahetult ei oska nii hästi väljendada - minu jaoks ongi luule selleks kõige parem viis,» märkis autor.

Kuningas tõi välja, mis on luule ja laulusõnade loomise juures kõige suurem erinevus. «Minu viimane kogemus laulusõnade kirjutamisega on seotud minu bändiga «Miljardid». Seal lähenen sõnade loomisele eelkõige läbi muusika. Esmalt on muusika ja siis olen hakanud selle ümber ja sisse kuduma õigeid kujundeid....otsin seda, mis haakub. Luulekogus olevaid tekste vaadates saan aga öelda seda, et need on tulnud puhtast allikast - välist vormi seal ei ole,» sõnas ta.

«Nendest tekstidest käib läbi päris palju noore inimese eneseotsingute temaatikat. Võtan seda kogu kui sümboolset hüvastijättu teatud perioodile. Kahekümnendad eluaastad olid minu jaoks aeg, mil tundsin end ea järgi justkui täiskasvanuna, samas sisemiselt oli palju segadust ja otsingut. «Sabata koma» võiks siinkohal tähendada punkti...aga samas ka koma, mis väljendab, et asi pole lõplik, elu läheb edasi,» lisas ta.

Mees lisas, et on kandnud neid tekste ja mõtteid pikalt endaga kaasas ja ta soovib sisimas sellest kõigest lahti lasta. «Tahan anda selle materjali ära, lendu...et ka teised saaksid seda lugeda. Olen tahtnud avada end selliste nurkade pealt, mida ma varem pole endast näidanud, ilmselt ma pole seda oma introvertse iseloomu tõttu julenud seda siiani teha. Loomingu sees on üksjagu ka isiklikku kraami. Kuid usun, et nüüd on avaldamiseks õige aeg,» rääkis Marten Kuningas raadio Elmar hommikuprogrammis «Ärka, kaunis maa!».