LeHANNA uus singel «Segane peast»: see räägib tundest, kui oled sügavalt kellestki sisse võetud

Artistinimi LeHANNA tuleneb laulja Hanna Martinsoni ning produtsent Leslie Da Bassi nimedest. Sel nädalal imunud singel «Segane peast» jutustab armastusest, mis ajab heas mõttes pea segi ja on LeHANNA järjekorras kolmas singel.

Martinson rääkis oma uuest singlist «Segane peast» ja lisas, et igas valdkonnas võiks kerges mõttes «segane» hoiak kasuks tulla. «Ei tasu võtta kõike nii hirmus tõsiselt! Vahel on tore olla peast segane, kuid seda kõike muidugi mõistuse piires,» naeris ta.

Laulja jaoks on singlil ideaalne avaldamise aeg, sest tema sõnul on kevad just armumise aeg. «Mäletan nii eredalt seika, mil sõitsime kunagi koos emaga kevade alguses maale. Mina olin siis toona päris noor. Ema vaatas aknast välja, naeratas ja ütles: «Tead Hanna, ma olen jälle armunud!». Mina imestasin, et kuidas saab abielus naine nii öelda. Ema siis täpsustas, et ta on armunud elusse! Kevad on ärkamise ja õitsemise aeg, mil hinges on nii kaunis elevus. Sellest ajast alates on minul kevadega täpselt sama suhe. Ongi selline õitsemise aeg, mil kogu aeg on tunne, et kohe juhtub midagi väga head...see on kõikide võimaluste aeg,» sõnas Martinson rõõmsalt.

«Uue loo näol on tegu kaasaegse armastuslooga, mis räägib tundest, kus oled nii sügavalt kellestki sisse võetud, et ei suuda oma igapäevatoimetustes normaalselt funktsioneerida – peas keerlevad vaid erinevad romantilised stsenaariumid. See on tunnetemöll, milles kaotad pea ja teeksid ükskõik mida, et «seda inimest» näha, isegi kui «see inimene» su olemasolust ei pruugi teadagi,» kommenteeris laulja Hanna Martinson.

Muusik sõnas, kuidas ta ise armununa käitub. «Sellistel hetkedel võivad ka kõige olulisemad asjad ära ununeda! See tundub kohati natuke hirmutav...ja nüüd saan aru, et kõik oluline tuleb alati üles märkida. Olen muidugi suhteliselt igapäevane asjade kaotaja - telefonid ja võtmed on üsna tihti teadmata kohas, kuid mingil hetkel leian need õnneks taas üles. Teisisõnu, olen natuke udupea,» lisas ta.