Lauri Pedaja kraanivee kampaaniast: ma ei saa aru, miks inimesed tahavad vabatahtlikult endale mikroplasti sisse juua

Aprilli alguses algas reklaamikonkurss «Veendumus», mille käigus hakkavad 6.-12. klasside õpilased looma reklaame, et veenda oma vanemaid, sõpru ja teisi õpilasi selles, et kraanivee joomisega saab teha heateo nii keskkonnale, oma tervisele kui ka rahakotile. Õpilasi juhendavad noorte hulgas tuntud staaridest reklaamieksperdid Rainer Olbri ehk Metsakutsu, Anne Vetik ja Lauri Pedaja.

Reklaamikonkurss kestab 1. aprillist kuni 21. maini. Osalema on oodatud 6.-12. klasside õpilased, kes võivad konkursitöö esitada individuaalselt või kuni kolmeliikmeliste võistkondadena. Registreerimine kestab kuni 15. aprillini.

Pedaja märkis, milline on tema roll antud kampaania ülesehitusel. «Minul on eelkõige teadvustaja roll. Hoolitsen selle eest, et õpilased saaksid vajaliku info ja saaksid end seejärel registreerida. Mu teine ülesanne puudutab noorte juhendamist - õpetan neid erinevaid reklaammaterjale tegema,» sõnas ta.

«Minu jaoks on kampaania teemapüstitus väga olulise tähtsusega. Olen maapoiss ja seetõttu tarbinud eelkõige kraani- või kaevuvett. Pole mitte kunagi aru saanud pudelivee fenomenist - miks küll inimesed tahavad vabatahtlikult endale sisse juua mikroplasti? Lisaks sellele, kogu mu perele on väga hingelähedane pakendisäästlikkuse ja maailma päästmise temaatika. Kampaania idee puudutas närve esimesest hetkest ja seetõttu läksin asjaga kohe ka kaasa,» täpsustas Pedaja.

Konkursi käigus saavad õpilased selgeks turundusnipid ja reklaamitegemise põhitõed. Meeskondi juhendavad noorte hulgas reklaamieksperdid. Korraldajad usuvad, et konkursil kaasa löömine on ideaalne võimalus rikastada distantsilt läbiviidavaid koolitunde kvaliteetse videosisuga ja omandada turunduse ja digitaalse kommunikatsiooni valdkonnas uusi oskusi.

Reklaamieksperdid viivad läbi online seminare ja juhendavad meeskondi konkursitöö valmimisel. Näiteks räägib Anne Vetik sellest, kuidas luua head reklaami ja koostada turundussõnumeid. Lauri Pedaja juhendab digitaalse sisu ja sotsiaalmeediareklaamide loomise osas. Rainer Olbri annab graafilise disaini näpunäiteid. Õpilastele antakse kasutamiseks teaduslikult tõestatud faktid kraanivee kasulikkuse kohta ja reklaami tegemise tööriistad kampaania loomiseks.

«Minu roll pole noortele ideid anda. Hoopis vastupidi - mu ülesanne on aidata noortel nende ideid formuleerida valmis sisutükkideks. Tahan neid juhendada ja aidata pöörata tähelepanu loovidee loomisel. Püüan neile selgitada, kuidas asja viimistleda ja mõtestada, milliseid reegleid tuleb jälgida ning millist lugu tuleks jutustada,» lisas Pedaja.

Tallinna Vesi teatas, et võtab noorte loodud reklaamidest parimad reaalselt kasutusele. Kolm parimat konkursi käigus valmivat reklaami trükitakse Tallinna Vee välimeedia reklaamiplakatiteks ja kuvatakse ettevõtte sotsiaalmeedia kontodel. Lisaks saavad kolme võidutöö meeskonnaliikmed endale juhtmevabad Apple AirPods 2 kõrvaklapid ning neil avaneb võimalus veeta päev staariga, nähes reklaamitegemise telgitaguseid eksperdi töövarjuna. Kolme kooli, kus on kõige aktiivsem huvi kraanivee propageerimise suunas, aidatakse kaasa veefontäänide rajamisel, et õpilastel ja koolipersonalil oleks mugavam täita korduvkasutatavaid joogipudeleid.

«Kogu kampaaniategevusel on konkreetne mõte ja see on lahe! Keegi ei hakka tootma midagi tühja. Võidutööd avalikustatakse! Isiklikust kogemusest võin öelda, et see on päris mõnus tunne, kui sa kõnnid linna peal ringi ja näed plakatil või video peal enda tehtud tööd,» muigas reklaamispetsialist Lauri Pedaja.