Bombillaz esitas uue töötluse legendaarsest loost «Die Voche», mille tõi omal ajal publiku ette ansambel Propeller

Kodumaine bänd Bombillaz on saanud valmis singli, mille näol on tegemist töötlusega ansambel Propelleri legendaarsest laulust «Die Voche». Laulule loodi ka meeleolukas videoklipp.

Bändi liikmed leiavad, et kaheksakümnendatel populaarne olnud «Die Voche» on oma sõnumi poolest tänapäeva pandeemiaga seotud kriisiolukorras taas teravalt päevakorda tõusnud.

Kill rääkis, kuidas «Die Voche» nende bändi repertuaari jõudis. «Selle lauluga on tegelikult naljakas lugu. Pidime seda esitama aastal 2018. aastal ühel Saksamaal toimunud festivalil. Meie bändil on alati olnud kombeks, et kui esineme välismaal, siis õpime selgeks loo, millest ka kohalik publik aru saab. Ise ma saksa keelt väga ei oska ja seetõttu tahtsime valida loo, mida on lihtne selgeks õppida, kuid mis sisaldaks ka mingit konkreetset mõtet. «Die Voche» tuli meil pähe kohe alguses! Saksakeelne tekst on sellel laulul lihtne, kuid eelnev jutt ja taust on väga sügava tähendusega ning väärib kindlasti esitamist,» rääkis bändi liige Kill Kaare, kes lisas, et lugu võeti Saksamaa publiku poolt väga soojalt vastu.

«Räägitakse, et just selle laulu esitamine Kadrioru staadionil, 1980. aastal, tagus esimese raudnaela tollase Eesti Kommunistliku Partei kirstu ja elustas Maarjamaa noortele visiooni võimalikust vabast maailmast. «Die Voche» kui protestilaul loodi parodeerimaks sel perioodil Eestis jõuliselt kanda kinnitanud diskomuusika sisutühja sõnumit. Täpselt samu teemasid võib täheldada ka tänapäeva kultuuriruumis, kus meedia on taas vallutanud pealiskaudne ja sõnumivaene popmuusika ning just nüüd on jõudnud kätte õige aeg meenutada ja taaselustada ausat ja jõulist Eesti rockiklassikat,» märkis Bombillaze esindaja.

Loo viisi ja sõnade autor Peeter Volkonski kuulutas omal ajal: «Aga õnneks oleme siin koos teiega meie, ansambel Propeller, kes on teile teejuhiks! Järgnege meile, armas rahvas ja me viime teid läbi punase mere üles mägedesse, kus põlevad lõkked ja elavad õnnelikud inimesed!». Antud üleskutset tuletab nüüd meelde Bombillaze kollektiiv.

Kill lisas, millised suhted on tal ansambliga Propeller. «See bänd märgistab mu nooruspõlve. Nad on andnud mulle omal ajal väga olulise sädeme. Mina ütleks, et Propeller on olnud minu jaoks üks tähtsatest pidepunktidest, millele sai omal ajal kindlalt toetuda. Rääkides loost «Die Voche», siis lisan siinkohal, et autor Peeter Volkonski on uut versiooni juba kuulnud ja meile ka oma nõusoleku andnud! Meil on selle üle muidugi ainult tuline heameel,» sõnas ta.