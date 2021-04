Elmari muusikauudised

TOMMY CASH TULI VÄLJA LÜHIALBUMIGA

Muusik Tommy Cash andis reedel välja kauaoodatud lühialbumi «MONEYSUTRA», millelt leiab muljetavaldava nimistu külalisartiste, sealhulgas Diplo, $uicide Boy$, Bones, Riff Raff ja Eldzhey. Muusik kommenteeris, et see album on koostööst, erinevate persoonide vahelisest energiast, kirest ja lahti laskmisest, võimatu võimalikuks tegemisest. Uus album on Tommy Cashist nautimas oma elu ja viibimas hetkes. Alates oma 2014. aastal ilmunud esimesest albumist «Euroz Dollaz Yeniz» tegutseb Tommy Cash edukalt rahvusvaheliselt nii moetööstuses kui ka kunsti- ja muusikamaailmas. Muuhulgas saadab teda edukas koostöö tunnustatud moeloojaga Rick Owens, kellega ühes toimus 2019. aastal KUMUs näitus «Süütud ja Neetud».



VILLEMDRILLEM AVALDAS SÜNGE JA ENERGILISE VIDEOSINGLI

Eesti hiphop-maastiku tõusev täht villemdrillem lasi välja uue videoloo «drill(em)», kus kompab UKs ja USAs populaarse žanri drilli piire, olles tavapärase räpiga võrreldes süngem ja energilisem. Muusika ja lüürika poole pealt andis oma panuse sama loo produtsent boipepperoni. villemdrillemi sõnutsi on nad boipepproniga olnud drilli lainel juba aastakese ja oma koostööga mõtlesidki noormehed veidi suuremalt seda soundi Eesti muusikamaastikule tuua. Singlile «drille(em)» valmis ka mitme päeva jooksul vändatud suurejooneline video, mille produtsendiks oli Villemi enda õde Laura Reimann. Video režissööriks Villemi andekas sõber Patrik Prints, kelle jaoks oli nii suur videoproduktsioon esmakordne ettevõtmine.



RENATEL ILMUS UUS RETROHÕNGULINE LAUL

Lauljatar on äsja välja andnud retrohõngulise tantsupala «Millennium», mis pärineb laulja eelmisel aastal sama nime kandnud albumilt. Renate kommenteerib, et kuigi tänasel päeval kirjutab ta juba üsna palju laule erinevatest väljamõeldud süžeedest, siis laul «Millennium» on nende seas suur erand, sest tegu on ühe tema kõige isiklikuma lauluga kogu plaadilt. Ta on laulusõnadesse pannud mõned olulised elemendid enda lapsepõlvest, mille kuldhetked jäid ajaliselt just aastatuhande vahetusse. Monopoly mängimine, lõputud rattasõidud küla vahel, kuidas sõbrannaga said nad kokku nii suvel kui talvel, et ette võtta midagi vahvat ning kuidas vana Nokia telefoniga sai ise tehtud “toone” ja siis neid üksteisele ette mängitud – need on vaid mõned eredamad mälestused, kuid just sellesse laulu nad jõudsid.

LEHANNA AVALDAS UUE SINGLI

7. aprillil ilmus LeHANNA kolmas singel “Segane peast”, mis jutustab heas mõttes pead segi ajavast armastusest. Muusiku jaoks on tegu kaasaegse armastuslooga, mis räägib tundest, kus oled nii sügavalt kellestki sisse võetud, et ei suuda oma igapäevatoimetustes normaalselt funktsioneerida – peas keerlevad vaid erinevad romantilised stsenaariumid. See on tunnetemöll, milles kaotad pea ja teeksid ükskõik mida, et seda inimest näha, isegi kui see inimene su olemasolust ei pruugi teadagi. Uus lugu sünods koostöös produtsendi Leslie Da Bassiga.



NOËP RÕÕMUSTAB FÄNNE REMIKSIDE ALBUMIGA