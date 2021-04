NOËP surfas nädalavahetusel folklugude lainel ja koos temaga liitus tuhandeid fänne üle maailma

Muusik ja režissöör Andres Kõpper ehk NOËP üllatas kuulajaid lühialbumiga, mille nimeks on «Folktonic». Album koosneb viiest kodumaiste folkartistide lugude remiksist, mis sündisid möödunud aasta kevadel.

Albumilt võib leida Trad.Attack!’i, Curly Stringsi, Mari Kalkuni, Maarja Nuudi ja Duo Ruudu lugusid NOËP’ile omases võtmes. Eelmisel aastal pöörduti muusiku poole kontserdi kontseptsiooniga «NOËP Goes Folk».

«Selle mõtte ja idee osas pöördus mu poole hea sõber Jaan Jaago. Kohe algusest peale kõlas see mõte mulle väga intrigeerivalt. Päris algses etapis pidin tegema enda lugusid folgi võtmes. Sellest ideest kõnetas mind aga kõige rohkem aspekt, et võibolla annab teha folklugusid hoopis enda võtmes. Nii hakkasingi neid lugusid vaikselt tegema,» mainis Kõpper.

Muusik lisas, mis teda folkmuusika juures kõige enam inspireerib. «See žanr on alati olnud mulle südamelähedane. Noorena sain kokkupuudet omajagu, sest õppisin Olivia Kalluste käe all akordionit. Osalesin toona erinevatel akordioni mängimise võistlustel, näiteks Võrus või mujal Lõuna-Eesti kandis. Tänu selleni jõudis minuni üksjagu palju folkmuusikat ja mul on sellega tore nostalgiline seos,» märkis ta.

«Viimati mängisin akordionit sel aastal, see oli ühe loo salvestuse raames. Kasutan seda pilli tavaliselt mõne süntesaatori sound'i asemel, see mõjub produktsioonis küllaltki omapäraselt. Mul on olnud mõttes, et võiksin akordioniga isegi esineda, kuid paraku on oskus hetkel veidi rooste läinud. Samas, ma ei välista, et kunagi mingil moel kaasan akordionit oma live esinemistel,» avaldas Kõpper.

Mees täpsustas, miks ta valis lühialbumile just Trad.Attack!’i, Curly Stringsi, Mari Kalkuni, Maarja Nuudi ja Duo Ruudu lood. «Põhjus väga lihtne, mulle lihtsalt meeldib nende looming. Mul on nende artistide lood olnud playlist'is juba pikka aega! Duo Ruudu loo avastasin enda jaoks Noorte Bändi konkursil, mulle meeldis see esimesest hetkest,» sõnas ta.

Kõpper lisas, et on erinevate koostööprojektide üle õnnelik ja avatud seejuures uutele võimalustele. «Kui kellegil on lahedaid ideid, võib vabalt minu poole pöörduda. Mul on siin üks žanr, mis mind muusikaliselt väga kõditab.....kuid hetkel jätan selle veel enda teada. Ei saa seda trumpi kohe välja käia,» muigas ta.

Artist tegi uue albumi väljaandmise raames kaasakiskuva Facebook LIVE'i, mis köitis tuhandeid fänne üle kogu maailma. «Ütlen nii palju, et sarnaseid üritusi tuleb veelgi. See pole sugugi ainus muusika, mida sel aastal avaldan,» rääkis ta.