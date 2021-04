Alati glamuurne Heleza avaldas, milline on tema lemmik argipäevane rõivaese

Eesti Laul 2021 poolfinalist Heleza avaldas oma esimese minialbumi ehk EP pealkirjaga «6». Materjal jutustab loo artisti kasvamisest ning on ühtlasi tema seni suurim projekt sooloartistina. Albumi muusika ja produktsiooni tegi Karl Killing ning ühe loo autori ja produtsendina andis oma panuse ka Andrei Zevakin. Külalisartistina teeb plaadil kaasa armastatud räppar Reket.

«Reketiga laulud lugu «Head ööd» on mulle äärmiselt isikliku tähendusega. Kirjutasin selle siis kui elasin Prantsusmaal ja igatsesin meeletult oma elukaaslast. Õhtul head ööd soovides mõmisesin vaikselt seda lugu oma peas. See laul tekkis igatsusest ja kurbusest...pean tunnistama, et kõik mu lood on senimaani väga isiklikud olnud. Inspiratsiooni võtan oma päeviku kirjutamisest, ma lihtsalt tunnen hetkel, et tahan jagada endast veidike personaalsemat poolt,» mõtiskles Heleza.

Artist lisas, et numbritega pole tal plaanis oma järgmiseid albumeid enam siduda. «Numbrid jätan selle esimese EP auks. Number 6 kummitas mind lihtsalt igal pool ja usun ka seda, et kuus jääbki ainukeseks numbriks, mida ma oma loomingu puhul kasutan. Hetkel järgmise albumi kohta veel infot jagada pole, kuid nii palju saan öelda, et peagi ilmub suvine lugu koos ühe teise artistiga. See peaks ilmavalgust nägema juba aprilli lõpus,» märkis ta.

Heleza on omale võtnud eesmärgi, et kui kasvõi üksainus inimene saab sellelt albumilt endale midagi, mis teda aitab, edasi viib, unistama paneb või kuidagi muudab, on tema missioon täidetud.

«Albumi materjal istus mu sahtlis ligikaudu aasta, sest just nii kaua aega tagasi sai need laulud salvestatud ja purki pandud. Isegi mu sõbrad kuulasid neid lugusid ja juba uurisid pingsalt, millal album ilmub. Kui lõpuks ühel ilusal päeval album välja tuli, siis ma ausalt öeldes ei suutnud seda tõsiasja enam ise ka uskuda. Mul on nii hea meel, et lõpuks saan kõike oma kuulajatega jagada. Kogu protsess oli äärmiselt positiivne ja uskumatu kogemus,» jagas Heleza.

Lauljanna rõõmustas ka selle üle, et tema artistinimi kogub samm-sammult tuntust. «See on tore, et inimesed on hakanud päriselt mu artistinime kasutama! Eriti siis, kui lähen näiteks photoshoot'ile või filmimisele. Peamiselt ongi nii, et mind ei kutsuta enam nii palju Helenaks, pigem hüütakse juba Helezaks,» muigas artist.

Alati glamuurne ja trendikas lauljanna avaldas, mis on tema igapäevane lemmik rõivaese. Näiteks, Eesti Laul 2021 raames tegi Heleza koostööd tuntud moelooja Liina Steiniga...kuidas on lood aga artisti tavagarderoobiga? «Lavariietus on midagi muud. Igapäevaselt olen aga täielik kampsuni kandja - 24/7 ja igal aastaajal! Eesti ilm on ikka selline, et ükskõik kuhu sa lähed, üks hea kampsun päästab sind alati,» muigas ta.