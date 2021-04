Robert Linna vaktsineerimise kampaaniast: kui on vaja oma tervise nimel sutsakas rohtu saada, siis nii olgu

Terviseamet alustas käesoleval nädalal vaktsineerimise edendamise kampaaniaga, mis on seotud laiemalt vaktsineerimisega, ehk näiteks tuberkuloosi, B-viirushepatiidi, rotaviirusnakkuse, difteeria, teetanuse, läkaköha, lastehalvatuse, leetrite, mumpsi ja punetiste vastu. Kampaanias «Aitäh, ema! Aitäh, isa!» löövad kaasa tuntud kuulsused nagu Riina Maidre oma isaga, Robert Linna oma emaga, Pavel Potšarov oma emaga ja Eduard Tee oma isaga, kus nad tänavad oma vanemaid, et nad neid vaktsineerisid.

Robert Linna rääkis raadio Elmar hommikuprogrammis sellest, kui tihti nad oma ema Reedaga tervist puuduvatel teemadel räägivad. «Kuna mu ema näol on tegemist ikkagi juba väärikas eas daamiga, siis praktiliselt iga kord kui räägime, uurin, kuidas tal tervis ja kuidas üldiselt läheb. Mu ema jälgib aktiivselt uudiste maastikku ja helistab mulle iga kord kui kuuleb midagi uut ja olulist. Talle meeldib kõvasti arutleda ja rääkida...ka tõsisematel teemadel,» märkis ta.

Kampaania raames «Aitäh, ema! Aitäh, isa!» tänab Robert Linna oma ema selle eest, et ta on hoidnud teda tervena. «Ma tänan, et oled viinud mind vaktsineerimisele ja pööranud tervisele teemadele ka nüüd tähelepanu. Ma leian, et see on nii oluline,» rääkis Rober Linna kampaania videos.

Mees avaldas, miks ta otsustas antud kampaaniaga jõud ühendada. «Teen seda selleks, et inimesi rohkem julgustada. Vastuolulist infot on meie ümber nii palju. Minu sõnum on see, et aastal 2021 võime meditsiinitöötajaid usaldada - eriti veel sellisel ajal, milles hetkel oleme. Meditsiin põhineb teaduslikele faktidele. Kõigele lisaks, pole midagi imelikku selles, kui tahad olla terve ja tervislik - seda nii enda kui ka ümbritsevate inimeste pärast,» rääkis ta.

«Ma pean tunnistama, et mulle pole süstimine mitte kunagi väga hirmus olnud. Jah muidugi, eks lastele võib süstlanõel tunduda esialgu hirmutav, kuid olen kasvanud üles selles valguses, et meditsiinitöötajad tuleb usaldada ja neid karta pole vaja. Kui on vaja oma tervise nimel väike sutsakas rohtu saada, siis nii olgu,» muigas Linna.

Mees lisas, millal ta teadlikumalt ise vaktsineerimise teemadele mõtlema hakkas. «Kindlasti siis, kui ise isaks sain...ja tegelikult ka juba veidi varem. Nagu mainisin, mu emale on väga oluline nii tema enda kui teiste tervis, seega tema hoolitsusega on need teemad meie peres aktuaalsed. Meie lähedaste ringis on alati kaasas käinud mõttelaad, kuidas olla terve ja tervislik. Ja muidugi nüüd enda laste puhul, nähes kui haprad nad on, olen alati valvel ja püüdnud hoida neid tervena,» sõnas ta.