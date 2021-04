Loodusest korjatud karulaugu müümine on seadusega keelatud, trahv võib ulatuda 1200 euroni

Karulauk on looduses oma lehti sirutamas. Selleks, et selle III kaitsekategooria liikide hulka kuuluva taime kasvukohad Eesti looduses säiliksid, palub Keskkonnaamet inimestel karulaugu lehti korjata mõistlikus koguses ja vaid enda tarbeks. Loodusest korjatud karulaugu müümine on keelatud.

«Karulauku on kõige lihtsam ära tunda tugeva küüslauku lõhna järgi. Sel taimel on suured lehed, mis sarnanevad välimuselt piibelehe lehtedega. Karulaugu lehed on siiski oluliselt pehmemad, need pole nii jäigad nagu piibelehel,» seletas Keskkonnaameti liigikaitse büroo juhataja Marju Erit.

Erit lisas, miks karulauk on viimastel aastatel eriti populaarseks muutunud. «Tundub, et looduses käiakse järjest rohkem ja tänu sellele hinnatakse ka looduslikke tooteid üha enam. Tuleb tunnistada, et karulaugu pesto on väga hea ja maitseb nii paljudele. On täheldatud, et karulauku korjatakse rohkem, kuid hetkel on liigi seisund õnneks veel stabiilne ja üle korjamist pole veel märgata,» sõnas ta.

«Samas, juhin tähelepanu, et korjamisel peab olema siiski ettevaatlik. Eriti, mis puudutab konkreetsest kohast korjamisel - et mitte liiga palju korraga võtta. Karulauku on üle Eesti paiguti päris palju, meil on teada täna üle 400 leiukoha, kuid on kohti, mis vajavad veel kaardistamist. Kui inimesed leiavad koha, kus karulauku kasvab palju, siis võib Keskkonnaametile sellest teada anda - saame selle paiga registrisse kirja panna. Oluline on see ka seetõttu, et kui sel alal tahetakse raiet teha, siis me saame anda soovitused selles suunas, et karulauk ikkagi säiliks,» lisas Keskkonnaameti esindaja.

Nii nagu teistegi kaitsealuste liikide puhul, on ka loodusest korjatud karulaugu ning sellest valmistatud toodete ostmine ja müümine keelatud. Samas ei ole keelatud kaubelda koduaias või aiandis kasvatatud karulauguga. Erit märkis, miks see taim nii hoolsa kaitse all on. «Üks põhjus on siin kindlasti korjamisega seotud asjaolud. Kui inimesed korjavad loodusest vaid enda tarbeks, siis eeldatavasti liiga palju ei varuta ja liik ikkagi säilib. Kui seda taime hakatakse korjama nüüd müügi eesmärgil, siis on vaja suuremaid koguseid ja võib eeldada, et korjatakse karulauku liiga palju. Just sel põhjusel meil karulauk kaitse all ongi - tahame üle korjamist ennetada,» sõnas ta.

«Kui on vaja teha karulaugu pestot ja seda müüa, siis saab alati kasvatada karulauku ka kusagil aiandis. Seda toodet tohib müüa,» lisas Erit. Ta täpsustas, et inimesed võivad karulauku oma aiamaal just seemnetest kasvatada, nii ei kahjustata looduslikke kasvukohti. «Lisan siinkohal, et karulauk tahab viljakat ja niisket mulda, samamoodi ka varjus või osalises varjus olemist. Omad nõuded sel taimel on, päris igal pool ta hästi ei kasva,» märkis ta.

Kuidas korjata karulauku nii, et tema kasvukoht saaks säilida?

Ühelt taimelt korja kuni paar lehte. Kindlasti ei tohi igalt taimelt kõiki lehti ära korjata, muidu taimed hukkuvad.

Kui näed, et ühelt kasvualalt on karulauku juba korjatud, siis mine taimelehti korjama mujale. Nii saab karulauk edasi kasvada ja paljuneda ning kasvukoht säilib ka järgmiseks aastaks.

Karulauku korjates püüa teisi taimi võimalikult vähe tallata. Tallamine nõrgestab taimi ja kahjustab karulaugu kasvukohta.