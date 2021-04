Uudo Sepp saatejuhi rollis: mulle meeldib töö, mis on seotud meelelahutusega

«Käesolev kevad on täis suuri tegusid, võib öelda, et päris aktiivne aeg on käsil. Koos suunamudija Kendra Katrina Könneliga peame oma blogikeskkonda, selle raames toodame YouTube'i erinevaid saateid. Lisaks sellele, ka ülikooliga on palju tegemist,» sõnas muusik Uudo Sepp.

Sepp märkis, et õpib kõrgkoolis suhtekorralduse erialal. «Õpin Tallinna Ülikooli Balti filmi, meedia ja kunstide instituudis. Õnneks olen kooliasjadega kenasti graafikus ja kõik tööd on tänase seisuga esitatud. Loomulikult, eks ka minul on juhtunud selliseid momente, kui töö jääb õigel ajal saatmata, kuid üle päeva ei ole mu materjalid vist mitte kunagi hilinenud,» märkis ta.

«Manna ja Lenna» saatejuhid uurisid Sepalt ka tema suhtestaatuse teemadel. «Kui aus olla, siis pruut võiks küll olla, kuid hetkel ei ole küll midagi kindlat,» muigas noormees.

Paljud muusikud üle maailma on pandeemia ajal leidnud endale alternatiivseid tööotsi. Uudo Sepp teatas mullu, et proovib õnne kinnisvaramaastikul. «See kõik oli juba mõnda aega tagasi ja nüüdseks olen selle ameti maha pannud. Mulle ei meeldi inimestele pinda käia asjadega, mis mulle endale tegelikult ei meeldi. Teisisõnu, kui tuleb müüki korter, mis pole üldse ilus ja ma pean selle ikkagi maha müüma...siis mulle selline klientidele pinda käimine lihtsalt ei meeldinud. Ja algavatel kinnisvaramaakleritel on nimistus eelkõige odavamad ja kehvemad kinnistud. Mis teha, kõik paremad objektid lähevad kohe professionaalsetele maakleritele,» tunnistas Sepp.

«Mulle meeldib töö, mis seotud meelelahutusega. See on ka põhjus, miks me hakkasime tegema YouTube saadet «Haige tiks». Olen seal saatejuht ja mulle tohutult meeldib see projekt,» rõõmustas Uudo Sepp raadio Elmar saates «Manna ja Lenna».