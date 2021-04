Curly Strings planeerib suvetuuri: tahame juba publikule pilli mängida ning vabaduse tunnet nautida!

Curly Strings'i solist Eeva Talsi rääkis raadio Elmar hommikuprogrammis «Ärka, kaunis maa!», et ansamblil ilmus täna uus singel, mis kannab pealkirja «Kannan kaasas kalleid».

«Maikuus ilmub meil ju uus album! Antud lugu on juba teine singel, mis selle plaadi pealt avaldasime. Esimene singel nägi ilmavalgust mõned kuud tagasi, pealkirjaga «Taevas seab riidu»,» täpsustas Talsi.

Eeva Talsi lisas, et värske laulu ilmumine toob kaasa ka pidulikuma meeleolu. «Oleme hetkel nii rõõmsad ja seetõttu tähistamise seda sündmust ka raadio Elmar hommikuprogrammis. Peab ütlema, et tunne on uhke! Tore, et taas on üks laul jõudnud meie armsate kuulajateni,» märkis ta.

Bänd on aktiivsel loomingulisel lainel ja vaatamata keerulisele kevadele õnnestub ansambliliikmetel regulaarselt kohtuda ning tulevikuplaane paika seada. «Hoiame oma bänditööd ikka vägagi soojas ning tegevus käib täies hoos! Kohtumised on küll väikeses ringis, kuid neljakesi õnnestub meil Viljandis või Tartus siiski trehvata,» sõnas kontrabassi mängija Taavet Niller. «Looduses me oma bändipäevi veel pidanud pole, ilmad on siiski küllaltki jahedavõitu. Peaksime maksimaalselt kaks lugu vastu ja siis sõrmed juba külmetaksid,» lisas ta.

«Me leppisime omavahel kokku nii, et oleme neljakesi siiski pere ja pere peab ju ikka kokku saama,» muigas Eeva Talsi.

Villu Talsi lisas, miks värskelt ilmunud singel on hetkel nii aktuaalse tähendusega. «Uus laul «Kannan kaasas kalleid» sobib praegusesse aega nii hästi! Need kallid inimesed, kellega me ei saa parasjagu koos olla, võime kaasas kanda ju ikkagi oma mõteteis. Ehk teisisõnu, pean pidu eneses....ja teen seda koos mulle kallite lähedastega. See võiks olla ka uue laulu peamine idee ning minu hinnangul sobib see tänasesse päeva lausa suurepäraselt,» rääkis ta.