Elmari muusikauudised

Ewert and the Two Dragons andis välja live-albumi

«Live at the Arena» on esimene areenikontserdil salvestatud album Eesti artistilt. Albumit saab kuulata kõikidest digikanalitest ning mai lõpus ilmuvat duubelvinüüli saab ette tellida 311.ee veebipoest. 17 looga kontsertalbum «Live at the Arena» on salvestatud viis aastat tagasi, 2016. aastal toimunud välja müüdud kontserdil Saku Suurhallis. Tegemist oli toona üle pika aja esimese kohaliku artisti areenikontserdiga ning bändi käis kuulamas ja vaatamas üle 6000 inimese.



Duo Ruudul ilmus videosingel «Noore kuu Tervitamine»

Duo sõnul on loo näol tegu Eesti pärimusest inspireeritud loitsuga, mida saadavad kandlehelid. «Noore kuu tervitamine» on esimene singel suve hakul ilmuvalt lühialbumilt «Kulla kerguseks». Loo salvestas ning viimase lihvi andis Portugali helirežissöör José Diogo Neves ning video võttis Manufaktuuri hoone sammastega saalis üles Ako Lehemets, keda seob Duo Ruuduga ka varasem koostöö. Tulevasele albumile on duo sõnul erinevaid teid pidi jõudmas mitu tervendava toimega lugu. Nii ka loits «Noore kuu tervitamine», mis on sündinud vahetult enne pöördeliste sündmuste algust maailmas eelmisel aastal. Muusikud loodavad, et need lood hoiavad kuulajal meele rõõmsana ja keha tervena.



Rahvusvaheline festival Tallinn Music Week lükkub sügisesse

Juunis toimuma plaanitud rahvusvaheline muusika- ja linnafestival Tallinn Music Week (TMW) lükkub sügisesse. Festival leiab aset 29. septembrist 3. oktoobrini. Tänasest kuni aprilli lõpuni on avatud täiendav esinemistaotluste vastuvõtt muusikutele, kes soovivad festivalil üles astuda. Koostöös TMW ja valdkondlike arendusorganisatsioonidega toimub 11. juunil Von Krahli Teatris Eesti muusikaturu fookuspäev. Päeva keskmes on kodumaise muusika- ja kultuurisektori ning sellega seotud ettevõtlusmaastiku taastumine ja uuestisünd. Eesti muusikaturu päeva programm kuulutatakse välja aprilli jooksul. Festivali passid ja Eesti muusikaturu fookuspäeva pass on müügil festivali veebipoes shop.tmw.ee.



Alen Veziko andis välja uue videosingli

Muusik avalikustas loo pealkirjaga «7 miili». Veziko kirjutab sotsiaalmeedias laulu, et 2021. aasta alguses said nad bändikaaslastega kokku, et teha ettevalmistusi suvel toimuvateks kontsertideks. Tegemiste käigus jõudsid nad lauluni, mille saamislugu ja sõnum on tänasesse päeva igati ajakohane. «7 miili» on kirjutatud 2006. aastal ühele Veziko sõbrale, kelle maine teekond jäi raske haiguse tõttu liiga lühikeseks. Tänavu, 15 aastat hiljem, on maailma tabanud katastroof, mille tulemusena on väga paljud inimesed kaotanud oma lähedasi ja pereliikmeid. «Sealpool seitset miili, on veel veidikene maad…» on fraas, mis sümboliseerib lootust, et ühes teises ajas ja ruumis näeme neid taas…



ETV-S tutvustatkse reedeti tänavuse Eurovisiooni laule