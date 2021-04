Muusik fenkii ootab, mil taas reisida saab ja mees läheks just sellesse kaunisse riiki!

Kodumaine muusik fenkii jõudis oma kolmanda videosinglini, mis kannab pealkirja «bangkok». Projektis teeb kaasa ka 5 MIINUST kollektiivi kaudu tuntuks saanud Põhja Korea. Muusika autoriks on fenkii ise ning produtsendi töö eest vastutab Harhan.

Raadio Elmar hommikuprogrammis uurisime artistilt, kas ta peab end pigem heaks või pahaks poisiks. «Ma ei ole sellele teemale väga palju mõelnud. Aga kas avalikkusele on jäänud selline mulje, et ma võiksin olla mingil moel paha poiss? Kui te kuulate mu loo tekste...või jälgite videomaterjale, siis täpsustan, et see on ju kõik vaid minu fantaasia. Ma kirjutan ise oma script'id välja. Oma eelmises videos sõitsin ühe bussi katusel, seega, ma ei saa öelda, et oleksin nüüd 100% pai poiss. See videovõte oli muidugi suurepäraselt korraldatud. Minu kohta veel nii palju, et kui ma midagi väga tahan, siis üldjuhul viin selle idee ellu,» muigas mees.

Kuigi fenkii jõudis alles oma kolmanda videosinglini, siis artisti sõnul tunnevad fännid teda tänaval juba ära. «Ma kõnnin avalikus ruumis maskiga, kuid inimesed tulevad aegajalt juurde ja küsivad, kas ma olen fenkii. Kommenteeritakse mu muusikavideosid, näiteks seda, et sõitsin ühes klipis bussi katusel. Rohkem hakati mind ära tundma peale eelmise singli avaldamist. Olen sõbralik tüüp ja minu jaoks pole tuntuse teema probleem. Mulle meeldib kui fännid tulevad minuga otse rääkima - hea meelega ütlen neile midagi stiilis: «Hey! Ciao! What's up!?». Ja kui keegi soovib pilti teha, siis miks ka mitte,» sõnas ta rõõmsalt.

Artisti sõnul on «bangkok» oma olemuselt reisilaul. «Sihtkoht, minek kuhugi, vahepeatus, kus kuulaja saab ise kaasa mõelda, et kus käiakse ja miks,» lisas ta. Muusik täpsustas, et pala on ühtlasi ka on armastuslaul, nagu kõik tema siiani ilmunud lood.

«Ma väga loodan, et juba paari kuu pärast saab taas reisile minna. Vahet pole, kas see reis on seotud siis puhkuse või töökohustustega. Hetkel mõtlen, et järgmisena võiksin minna Portugali. Kuid rääkides mu uue loo pealkirjast ning sisust, siis jah...Bangkokis olen käinud, samuti Berliinis,» sõnas fenkii.

Värske loo videoga oli muusikul soov edasi anda undeground klubi tunnetust, oma inimeste ja konkreetsete situatsioonidega. «Kuna sel aastal tuleb uus osa kultusfilmi «Matrix» seeriast, siis mõtlesin, et miks mitte teha üks matrixi-stseen ka, selle sai Põhja Korea omale,» märkis fenkii.