Kuidas lapsed ekraani tagant sportima suunata? Siin mõned kasulikud näpunäited!

«Lapsed tuleb liikuma suunata, sest nende puhul on täna oluliselt vähenenud liikumisaktiivsus, seda kõike soodustab muidugi ka distantsõppe eripära. Mis seal salata, meie elu on hetkel suhteliselt ekraanide taga. On lapsi, kes istuvadki päevade kaupa vaid ekraanide juures,» rääkis treener Janika Koch-Mäe.

Treener soovitas lapsi suunata spordini läbi perekondliku ühistegevuse. «Koos liikumine on siinkohal väga oluline - meie täiskasvanutena näitame lastele eeskuju. Kui me ise liigume meelsasti, siis teevad seda tõenäoliselt ka meie lapsed. Ja võib eeldada, et nad on ka oma täiskasvanueas tänu sellele oluliselt liikuvamad,» lisas ta.

«Olen ise kolme lapse ema. Ma näen seda oma kodus nii hästi - kui pakun neile midagi huvitavat välja, siis nad tulevad hea meelega minuga kaasa. Üks võimalus on see, et võtta ette ühine rattasõit, võib ju teha näiteks veidi pikema matka. Sageli teeme ka seda, et läheme jalgsi toidupoodi, mis asub meie kodust ligikaudu kolme kilomeetri kaugusel. Lisaks sellele, lastele meeldib ka metsas jalutada. Need on väikesed ja lihtsad asjad, kuid mulle tundub, et need tegevused tõeliselt meeldivad neile,» sõnas sportlik pereema.

Treeneri sõnul on oluline välja pakkuda vaheldust ning teistmoodi ideesid. «Tõsi ta on, lapsevanem võiks ise selles osas veidike pingutada. Need tegevused tuleks ise välja mõelda, kuid samas see pole ka midagi keerulist. Kõigele lisaks, sportlik ühistegevus on ju väga vahva viis, kuidas oma lastega koos aega veeta. Tänu sellele arenevad perekonnas ka omavahelised suhted,» rääkis ta.

Koch-Mäe andis nõu, millised harjutused on noorele kasvavale kehale kõige kasulikumad. «Mõõduka intensiivsusega aeroobsed tegevused on noortele kõige sobivamad. Ehk siis, kerge sörkjooks, jalutamine, pallimäng ning jalgrattasõit. Lapsed võiksid teha harjutusi oma keharaskusega - näiteks kükid ja kätekõverdused. Vanemad poisid jaksavad juba lõuatõmbeid sooritada. Tore on see, et kõiki neid harjutusi saab teha õues, liikumisväljakuid on tänaseks olemas pea üle Eesti...ja neid tuleb ka juurde,» lisas ta.

Hetkel on käimas lastele ja koolinoortele suunatud kampaania, mis justnimelt propageerib liikuvat elustiili. «Kampaanial läheb täna päris hästi. Alustasime selle tegevusega ligikaudu nädal tagasi ja meediakajastust õnneks jagub. Siinkohal kutsume kõiki lapsevanemaid koos lastega liikuma ja oma tegevusi üles filmima või pildistama. Mai alguses jagame osavõtjate vahel ka väikeseid auhindu,» sõnas Janika Koch-Mäe raadio Elmar hommikuprogrammis «Ärka, kaunis maa!».